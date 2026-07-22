Sanidad
El PSOE de Jumilla denuncia el cierre del consultorio de San Juan y critica que la Consejería ni siquiera informó de ello
"Los vecinos se enteran porque llegan a la puerta y ven un cartel", denuncia el concejal Juan Antonio González
L. O.
El concejal socialista Juan Antonio González ha explicado que, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, la Consejería de Salud no incluyó el cierre del consultorio del Barrio de San Juan en la información difundida sobre el Plan Verano y que los vecinos han conocido de nuevo la noticia del cierre por un cartel en la puerta, diciendo que el “consultorio permanecerá cerrado del 14 de julio al 18 de septiembre” y no por los canales oficiales de la Administración regional.
A los socialistas les preocupa el cierre, pero también la forma en la que se ha hecho. Los vecinos se enteran porque llegan a la puerta y ven un cartel. “Estamos hablando de personas que utilizan este consultorio habitualmente y que merecen una información clara y con tiempo sufi- ciente”, ha señalado González, quien añade que “no se puede cerrar siempre el mismo consultorio y con esta falta de transparencia”.
Desde el PSOE recuerdan que el consultorio de San Juan presta servicio a numerosos vecinos del barrio, muchos de ellos personas mayores que valoran especialmente disponer de atención sanitaria cerca de casa. Puede parecer una decisión menor desde un despacho, pero para muchos vecinos supone na complicación real en su día a día.
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