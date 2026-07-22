El programa ‘Era Digital’ forma a más de 200 mayores de las pedanías de Caravaca en el uso de las nuevas tecnologías

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha clausurado el programa ‘Era Digital’, una iniciativa que durante los últimos catorce meses ha acercado la formación en competencias digitales a más de 200 personas mayores de las pedanías del municipio, contribuyendo a reducir la brecha digital y facilitando el acceso de la población rural a los servicios públicos electrónicos y a las herramientas tecnológicas de uso cotidiano.

El acto de clausura ha tenido lugar en las antiguas escuelas de Navares, donde el alcalde, José Francisco García, acompañado por miembros del equipo de Gobierno, ha hecho entrega de los diplomas acreditativos

El acto de clausura ha tenido lugar en las antiguas escuelas de Navares, donde el alcalde, José Francisco García, acompañado por miembros del equipo de Gobierno, ha hecho entrega de los diplomas acreditativos a uno de los grupos participantes. Durante su intervención, el regidor ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de los servicios que se prestan en las pedanías.

"Seguimos acercando infraestructuras, servicios públicos y oportunidades a nuestros núcleos rurales porque creemos firmemente que vivir en una pedanía no puede suponer una desventaja", ha señalado José Francisco García. El alcalde ha destacado que en los últimos años se han impulsado numerosas actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los vecinos, "con proyectos que abarcan desde la modernización de espacios públicos hasta programas sociales como 'Cercanos', la instalación de cajeros automáticos, el transporte público a demanda o iniciativas como 'Era Digital', que ayudan a que las personas mayores puedan desenvolverse con autonomía en un mundo cada vez más digital".

Asimismo, José Francisco García ha subrayado que el objetivo del Ayuntamiento es "seguir fomentando una vida activa entre las personas mayores, ofreciéndoles alternativas de ocio, formación y participación que les permitan mantenerse conectadas con la sociedad y acceder con facilidad a los servicios que necesitan en su día a día".

Pedanías del municipio

El programa ha recorrido las pedanías de Archivel, Barranda, Los Royos, La Encarnación, Benablón, La Almudema, Navares, Caneja, Los Prados, Singla, Pinilla y El Moralejo. Durante las sesiones, los participantes han aprendido a realizar videollamadas, solicitar citas médicas, efectuar compras por internet, utilizar aplicaciones móviles, obtener y gestionar el sistema Cl@ve y el DNI electrónico, crear cuentas de correo electrónico, manejar aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, realizar trámites con las administraciones públicas o gestionar con mayor seguridad sus operaciones bancarias, entre otras muchas cuestiones adaptadas a las necesidades planteadas por los propios usuarios.

Además de la formación grupal, el programa ha ofrecido acompañamiento personalizado para resolver dudas concretas y facilitar el aprendizaje práctico, consolidándose como un servicio de proximidad especialmente dirigido a las personas con mayores dificultades para desenvolverse en entornos digitales.

La actuación ha sido impulsada por la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y ha sido gestionada por Grupo ATU.

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa ha sido contribuir a fijar población en el medio rural, facilitando que los vecinos puedan acceder desde sus propias pedanías a los servicios digitales, evitando desplazamientos innecesarios y favoreciendo una mayor autonomía en su relación con las administraciones y otros servicios esenciales.

Las antiguas escuelas de Navares recuperan su función como espacio de convivencia y formación

Acto de clausura del programa 'Era Digital' en la pedanía caravaqueña de Navares / Enrique Soler

Coincidiendo con la clausura del programa, el alcalde visitó las obras de rehabilitación realizadas recientemente en el inmueble municipal de las antiguas escuelas de Navares, una actuación que ha supuesto una inversión de 48.015 euros y que ha dotado a la pedanía de un espacio renovado para la convivencia y el desarrollo de actividades sociales, culturales y formativas.

La intervención ha habilitado en la planta baja una sala destinada a las personas mayores y a la asociación de mujeres

La intervención ha habilitado en la planta baja una sala destinada a las personas mayores y a la asociación de mujeres, equipada con cocina, mientras que la primera planta se ha reorganizado para albergar el centro de lectura y diferentes actividades culturales y sociales.

Esta actuación forma parte de las inversiones que el Ayuntamiento está ejecutando en las pedanías para mejorar sus infraestructuras y servicios públicos, financiadas mediante las ayudas de la Estrategia Regional frente al Reto Demográfico, destinadas a mejorar la calidad de vida en los núcleos rurales y reforzar los espacios públicos de convivencia y participación vecinal.