Estas son las 'playas sin humo' de la Región de Murcia

Las playas aguileñas de Las Delicias, La Colonia, Amarilla y La Higuerica son espacios sin humo, ya que se incorporaron entre 2024 y 2025 al listado de playas libres de tabaco de la Región de Murcia, antes de que la prohibición de fumar en estos espacios haya sido incluida en el anteproyecto de la nueva Ley Antitabaco aprobado por el Consejo de Ministros.

En estos espacios costeros, dos de ellos playas urbanas, se recomienda no fumar, al menos en las zonas de arena,, aunque son las únicas de los 28 kilómetros de costa del municipio en los que se ha aplicado hasta ahora esa prohibición.

En la Región de Murcia también se adhirieron a ser 'playas sin humo' las playas de El Rihuete, Bahía Chica, El Castellar, La Reya y Nares en Mazarrón; en una parte de Villananitos en San Pedro del Pinatar; en la playa deportiva del Pescador en Santiago de la Ribera, y dos espacios en Playa el Castillico de la Ribera y en Playa Mistral (La Manga), en San Javier; y también en la zona deportiva de La Concha y Las Salinas, en Los Alcázares, además de la cartagenera playa de La Chapineta.

Desde hace años el programa 'Playas sin humo' de la Consejería de Salud, tiene como objetivo sensibilizar a la población del perjuicio del consumo del tabaco y el vapeo, del cannabis, así como de los efectos medioambientales de las colillas en las playas y de los beneficios de una vida sin tabaco, así como potenciar estilos de vida saludable.