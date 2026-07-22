El calor y las tormentas provocan un impresionante reventón cálido en Caravaca de la Cruz

Se daban todos los ingredientes para que sucediera y así ha sido esta tarde en las pedanías altas de Caravaca de la Cruz. Los reventones cálidos son fenómenos que se producen cuando tormentas secas y calor extremo se unen, provocando rachas de viento muy fuertes y cambios repentinos de humedad y temperaturas.

Esta imagen se ha podido observar en pedanías caravaqueñas como El Moralejo y Los Royos, donde actualmente se encuentran en alerta amarilla tanto por altas temperaturas como por tormentas.