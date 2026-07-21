El Siscar se prepara para vivir unas fiestas a la antigua usanza

Las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Ángeles, en la pedanía santomerana de El Siscar, son conocidas como una las más populares y participativas de toda la Región de Murcia. Y es que lo que las hace únicas no son los grandes espectáculos, sino su gente.

Organizadas por una comisión vecinal que se renueva año tras año, sin depender de empresas externas, estas fiestas arrancan a mediados de junio con el torneo de fútbol sala y no paran hasta el 2 de agosto, día de la patrona. Un mes largo de convivencia, tradición y emoción compartida.

«Cuando uno se encuentra con personas así, entiende perfectamente por qué merece la pena levantarse cada día para seguir mejorando El Siscar y Santomera», afirma su alcalde, Víctor Martínez.

Las actividades, para todos los gustos y edades, se concentran en el recinto de fiestas de la localidad, a diario, del 23 de julio al 2 de agosto, aunque estos últimos fines de semana han dejado algún que otro ‘aperitivo’.

El más destacado, el Campeonato de Fútbol Sala, nacido en los años 80, que reúne a decenas de equipos en categorías base (masculinas y femeninas, de prebenjamín a juvenil) y sénior femenina.

Campeonato de Fútbol Sala. / Ayuntamiento de Santomera

El 4 de julio se celebró el Chupinazo, seguido de la tradicional presentación de las reinas de las fiestas y del pregón inaugural, que este año corrió a cargo de José Antonio Gisbert Brocal, ‘el Mórgeno’.

Juegos populares, música en directo en la Gran Noche Tropical o la Noche de las Peñas, amenizada por DJ locales y con toro mecánico para disfrutar al máximo de la fiesta, han ocupado hasta ahora una parte de la programación festera.

También se celebró un Grand Prix, lleno de pruebas, humor y competición para disfrutar en grupo, y el Tour de Cañas Nocturno, una de las tradiciones más queridas de El Siscar, en la que vecinos y visitantes recorren los bares del pueblo de noche, compartiendo cañas y conversaciones.

El pasado sábado se celebró la XI Carrera Popular y Marcha de El Siscar, que precedió a la Noche Joven y macrofestival ‘Báilalo’.

Carrera Popular y Marcha de El Siscar. / Ayuntamiento de Santomera

Por delante, dos semanas de celebración que prosiguen este jueves con la Gran Gymkana, una divertida actividad para mayores de 16 años en la que los participantes deberán superar un recorrido de pruebas repartidas por distintos puntos del pueblo. El objetivo será completar todos los retos en el menor tiempo posible, poniendo a prueba la habilidad, rapidez, estrategia y trabajo en equipo.

La música volverá a ser protagonista al día siguiente con la Noche Remember, que contará con las actuaciones de DJ Carlo, Chumi DJ, DJ Angel’M y DJ Sume. Una velada para volver a sentir los temas que marcaron generaciones en un ambiente lleno de música, nostalgia y diversión, un encuentro pensado para bailar, recordar y compartir momentos entre amigos y vecinos

Orquesta La Década de tu Vida. / Ayuntamiento de Santomera

El sábado 25 de julio se celebrará una jornada de convivencia, deporte y diversión gracias a los partidos de fútbol de solteros contra casados y solteras contra casadas, antes de que la pedanía santomerana reciba en la Gala de coronación a las reinas de las fiestas.

El domingo 26 ha sido la fecha elegida para la celebración del Día del Niño, con colchonetas acuáticas, campo de fútbol hinchable y barredera.

Gran Desfile de Carrozas. / Ayuntamiento de Santomera

Otra de las fechas ‘grandes’ llegará el sábado 1 de agosto, con el Gran Desfile de Carrozas.

Devoción por la patrona

El programa de actividades se completa con los tradicionales actos en honor a la patrona de El Siscar, la Virgen de los Ángeles. Durante el Quinario — los cinco días previos — cada barrio prepara su propia misa en el templo parroquial, manteniendo viva una tradición de fe comunitaria que se remonta a generaciones. Así, desde el lunes 27 de julio hasta el viernes 31 se celebrarán las misas correspondientes, preparadas por los barrios de Los Castellones, Los Pinos, San Agustín, San Antonio, La Venta, La Ermita, La Rambla y La Carretera).

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La Virgen de los Ángeles, patrona de El Siscar. / Ayuntamiento de Santomera

El 2 de agosto las fiestas de El Siscar llegarán a su fin con la gran alborada en honor a la patrona, el pasacalles musical con las reinas de las fiestas, la solemne misa y la procesión en honor a Nuestra Señora de los Ángeles. A su término, gran castillo de fuegos artificiales y fin de fiestas con la actuaciónde Sara Yuste.