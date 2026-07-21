El PSOE de Molina denuncia que el control de plagas "es insuficiente" y exige "un plan de choque de limpieza"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Molina de Segura considera "insuficiente" el plan municipal de control de plagas que está desarrollando el Gobierno local ante "el incremento de las quejas vecinales por la presencia de mosquitos, cucarachas y ratas" en distintos barrios y pedanías del municipio.

Para el PSOE, el problema "no puede resolverse únicamente con tratamientos puntuales", sino actuando también sobre las causas que favorecen la proliferación de estas plagas.

Los socialistas denuncian que Molina de Segura presenta un "evidente deterioro" en materia de limpieza urbana. "A diario llegan al Grupo Municipal avisos de vecinos que alertan de la acumulación de suciedad, solares abandonados llenos de maleza, vertidos incontrolados y espacios públicos sin el mantenimiento necesario", explican los socialistas.

"La limpieza no es solo una cuestión de imagen. También es una cuestión de salud pública. Cuando una ciudad acumula suciedad, aumenta el riesgo de aparición de plagas y eso termina afectando a la calidad de vida de los vecinos", afirma la portavoz socialista, Isabel Gadea.

La portavoz considera que la percepción de "abandono es ya generalizada" en numerosos barrios y que el Ayuntamiento "no está respondiendo" con la intensidad que exige la situación. "Los vecinos nos trasladan cada día la misma preocupación: hay más suciedad, más mosquitos, más cucarachas y hasta ratas en algunos puntos del municipio. No basta con fumigar de vez en cuando. Hay que eliminar los focos donde se originan estos problemas."

Lo que requieren

Por ello, el PSOE plantea dos actuaciones inmediatas. En primer lugar, la puesta en marcha de un Plan Especial de Control de Plagas, reforzando los tratamientos preventivos y las actuaciones en las zonas donde se están registrando más incidencias.

En segundo lugar, un Plan de Choque Extraordinario de Limpieza que permita actuar sobre solares abandonados, vertidos ilegales, acumulaciones de residuos, maleza y otros puntos negros que favorecen la aparición de insectos y roedores.

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"Los vecinos pagan sus impuestos para vivir en una ciudad limpia y cuidada. Hoy la realidad es muy distinta. Molina merece un Ayuntamiento que actúe antes de que los problemas se conviertan en un riesgo sanitario", concluye Isabel Gadea.