El nuevo aparcamiento público de la calle Canalica mejorará la accesibilidad al casco histórico de Caravaca

El nuevo aparcamiento público en superficie de la calle Canalica mejorará la accesibilidad al casco histórico de Caravaca de la Cruz para vecinos y visitantes y ofrecerá plazas de estacionamiento para residentes, generando un espacio cómodo y seguro también para quienes necesiten realizar compras y gestiones en la zona comercial de la ciudad.

La parcela se ubica en un enclave estratégico, próximo a los principales puntos de interés turístico y monumental del casco histórico y la zona comercial de la Gran Vía

El alcalde José Francisco García, acompañado por las concejales Mónica Sánchez y Ana Belén Martínez, junto a técnicos municipales, ha visitado la nueva infraestructura, ejecutada en el solar del antiguo colegio de Ntra. Sra. de la Consolación, que ha tenido un presupuesto de 47.500 euros de Fondos Next Generation y que ofrecerá 40 plazas de estacionamiento. Hay que recordar que el antiguo colegio de la Consolación era un edificio obsoleto y con graves problemas estructurales que no cumplía con la normativa y que fue demolido el invierno pasado con un presupuesto de unos 140.000 euros procedentes asimismo de los Fondos Nex Generation.

El alcalde ha explicado que mientras se avanza en el proyecto del aparcamiento en doble altura que va proyectado en esa parcela, se ha puesto en marcha este servicio

Infraestructura de estacionamiento disuasorio

El alcalde ha destacado “la necesidad de dotar al centro histórico de Caravaca de la Cruz de una infraestructura de estacionamiento disuasorio que permita reducir la presión del tráfico rodado en el entorno histórico y monumental de la ciudad y dé solución a la falta de aparcamiento para los residentes y vecinos de la zona, ofreciendo facilidades para quienes viven o quieren vivir en esta zona”.

José Francisco García ha subrayado el proceso de regeneración que está experimentando el casco histórico, impulsado por varios proyectos municipales y por la compra y rehabilitación de viviendas privadas.

El alcalde ha explicado que mientras se avanza en el proyecto del aparcamiento en doble altura que va proyectado en esa parcela, se ha puesto en marcha este servicio. “Este aparcamiento que hoy presentamos se regulará con plazas para residentes y otras de zona verde durante la mañana y gratuitas por la tarde para favorecer la rotación”, ha informado el alcalde.

“Asimismo, la actuación permite poner en uso de forma inmediata una parcela actualmente vacante, mejorando sus condiciones de seguridad, ornato y funcionalidad urbana mientras se desarrollan las fases posteriores del edificio de aparcamiento definitivo”, ha finalizado García.

40 Plazas de Aparcamiento

Nueva zona de aparcamiento en Caravaca / Enrique Soler

La parcela ha sido objeto de trabajos previos de limpieza y desbroce, rebajando del terreno actual unos 30 centímetros, así como la aplicación de una capa drenante de zahorra que permite la circulación de vehículos. En definitiva, se trata de ejecutar ciertas actuaciones previas y necesarias para el acondicionando de la parcela como aparcamiento al aire libre de forma compatible con las fases posteriores de construcción de la edificación prevista.

La parcela se ubica en un enclave estratégico, próximo a los principales puntos de interés turístico y patrimonial del municipio, como la Basílica-Santuario de la Santísima y Vera Cruz, parroquia de El Salvador, el Ayuntamiento y el entorno monumental del casco histórico. Igualmente, se encuentra junto a la zona comercial de la Gran Vía y calles adyacentes.

Esta infraestructura se ha realizado con cargo a los Fondos Next Generation dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este espacio se une al que recientemente se ponía en marcha en la calle de Las Monjas, con capacidad para medio centenar de vehículos.

'Camino a Caravaca'

Caravaca de la Cruz avanza en la transformación de su modelo turístico gracias al desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Camino a Caravaca de la Cruz 2024", una ambiciosa iniciativa que contempla una veintena de actuaciones destinadas a mejorar el patrimonio, los espacios públicos, la movilidad, los servicios al visitante y los recursos naturales del municipio.

El proyecto, financiado principalmente con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, moviliza una inversión cercana a los cinco millones de euros. El objetivo es consolidar un modelo turístico más sostenible, competitivo e innovador que permita aprovechar el impulso del Año Jubilar y generar beneficios permanentes para el municipio.

El plan se estructura en torno a cuatro grandes ejes: la transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia energética, la transformación digital y el impulso de la competitividad turística. Bajo estas líneas estratégicas se están ejecutando proyectos que buscan no solo aumentar el atractivo del destino, sino también mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar la conservación del patrimonio histórico y natural.