Moratalla, Beniel y Torre Pacheco, Premios de Reciclaje 2025

La Comunidad Autónoma, Ecoembes y la Federación de Municipios de la Región de Murcia siguen impulsando y apoyando las iniciativas de los municipios para mejorar y fomentar la participación ciudadana en la recogida selectiva de envases. Así lo destacó hoy el director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, durante la entrega de la novena edición de los Premios de Reciclaje a Moratalla, lugar donde se ha celebrado el acto, Torre Pacheco y Beniel. “Estos galardones reconocen el firme compromiso con el reciclaje de envases de plástico, metálicos y briks, así como papel y cartón, por parte de estos municipios y sus vecinos”, apuntó Mata.

Los galardones, enmarcados en la campaña de concienciación “Movimiento Imparable”, están impulsados conjuntamente por el Gobierno de la Región de Murcia

Los galardones, enmarcados en la campaña de concienciación “Movimiento Imparable”, están impulsados conjuntamente por el Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Medio Ambiente; Ecoembes y la Federación de Municipios para fomentar la participación ciudadana en la recogida selectiva de envases. Moratalla ha renovado su primer premio al depositar cada uno de sus vecinos una media de 38 kilos, 3,4 más que en la pasada edición, de estos residuos reciclables en los correspondientes contenedores amarillos y azules.

Compromiso con el reciclaje

El alcalde de Torre Pacheco recogiendo la distinción / La Opinión

Por su parte, Torre Pacheco y Beniel también han sido reconocidos “por su destacado compromiso con el reciclaje, contribuyendo a extender este hábito entre la ciudadanía y a mejorar los resultados de reciclaje regionales”, explicó el director general, quien agradeció a los alcaldes Juan Soria (Moratalla), Mari Carmen Morales (Beniel) a Pedro Ángel Roca (Torre Pacheco), al secretario general de la Federación de Municipios de la Región, Antonio Moreno y al gerente regional de Ecoembes, Juan Carlos Arranz, su implicación en el objetivo de lograr “una Región de Murcia más sostenible”.

Por su parte, Antonio Moreno, Secretario General de la Federación de Municipios de la Región de Murcia ha destacado que “los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía y, por ello, quienes convierten el reciclaje en un hábito cotidiano. Desde la FMRM seguiremos trabajando como puente entre los municipios, la Comunidad Autónoma y Ecoembes, para que cada consistorio cuente con el asesoramiento y los recursos necesarios para avanzar hacia una gestión más sostenible”.

Economía circular

A estas palabras, Juan Carlos Arranz, gerente de Ecoembes en la Región de Murcia, subrayó que “cada envase que se deposita correctamente en el contenedor adecuado representa una oportunidad para aprovechar los recursos avanzar hacia una economía más circular. Estos premios ponen en valor el compromiso de los municipios murcianos y demuestran que la colaboración entre administraciones y ciudadanía es clave para seguir mejorando los resultados de reciclaje en la Región de Murcia”.

Los Premios de Reciclaje y la iniciativa ‘Movimiento Imparable’ tienen como objetivo visibilizar cómo pequeños gestos individuales pueden transformar la sociedad hacia un modelo más sostenible y circular. La campaña se ha difundido durante el último año a través de medios de comunicación y redes sociales, con especial incidencia en radios regionales y prensa digital.

En ediciones anteriores, los municipios ganadores destinaron los premios a iniciativas locales de mejora, como la renovación de parques infantiles, la instalación de aparatos biosaludables o la optimización del sistema de recogida selectiva. Este enfoque refuerza el impacto positivo del reciclaje, más allá de las estadísticas, generando cambios visibles en los entornos vecinales.