Historia, cultura y arte para celebrar el Día de la Villa de Fuente Álamo

Fuente Álamo conmemoró este lunes 20 de julio el Día de la Villa, una jornada dedicada a recordar el 326º aniversario de la concesión del título de Villa por el rey Carlos II, un hecho histórico que marcó el nacimiento del municipio como entidad independiente. Vecinos, representantes institucionales y del ámbito cultural participaron en una celebración en la que la historia, el arte y la identidad local fueron los grandes protagonistas.

La programación comenzó en el recientemente inaugurado Jardín de las Artes y la Cultura con la tradicional plantación de un ciprés, protagonizada por el Pincel del Año 2026, Carmelo Trenado, como símbolo del compromiso de Fuente Álamo con la cultura y el legado artístico.

Autoridades municipales con Carmelo Trenado en la tradicional plantación del ciprés. / La Opinión

El acto institucional, celebrado en el Centro Agrario y presidido por la alcaldesa, Juana María Martínez, sirvió para poner en valor la importancia histórica de la obtención del villazgo. Durante su intervención felicitó a los galardonados de la 54ª edición del Concurso Internacional de Pintura Villa de Fuente Álamo, reconoció la trayectoria de Carmelo Trenado como Pincel del Año 2026, trasladó su enhorabuena a la selección española de fútbol por su triunfo en la final del Mundial y agradeció la labor del personal municipal y de José Celdrán, director del certamen.

Durante la ceremonia se entregaron los premios del 54º Concurso Internacional de Pintura Villa de Fuente Álamo. David Martínez Calderón recibió el Premio Villa de Fuente Álamo por su obra Atlas de lo efímero, mientras que Richard García Rodríguez obtuvo el Premio Círculo Medina por Después del eclipse. A continuación, se inauguró la exposición con las obras seleccionadas, consolidando un año más al municipio como referente nacional de las artes plásticas.

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La jornada finalizó con un concierto de la Agrupación Musical Villa de Fuente Álamo en el Auditorio Municipal, poniendo el broche a una celebración que volvió a poner de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento con la conservación del patrimonio histórico, la promoción de la cultura y el fortalecimiento de la identidad fuentealamera.