Cehegín trabaja en la recuperación de los caminos de San Ginés y Valle del Paraíso

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, acompañada por el concejal de Obras y Servicios, José Antonio Zafra, ha visitado las obras de reparación que el Ayuntamiento está ejecutando en los caminos rurales de San Ginés y Valle del Paraíso, dos actuaciones destinadas a recuperar estas infraestructuras municipales tras los importantes daños ocasionados por las lluvias torrenciales del pasado 6 de marzo de 2025.

Dos actuaciones destinadas a recuperar estas infraestructuras municipales tras los importantes daños ocasionados por las lluvias torrenciales

Estas actuaciones cuentan con una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, concedida para reparar los daños causados por las fuertes lluvias y la DANA. La ayuda cubre el 50 % del coste de las obras, mientras que el Ayuntamiento de Cehegín financia el 50 % restante.

La reparación del Camino del Valle del Paraíso supone una inversión de 16.940,79 euros. Por su parte, la actuación en el Camino de San Ginés asciende a 43.340,99 euros.

Intervenciones

En el Camino de San Ginés, las intensas lluvias provocaron la aparición de una importante cárcava en uno de los márgenes de la vía, afectando a una parte de la calzada, además de desprendimientos del talud y el taponamiento de la acequia paralela al camino. Para solucionar estos daños, se está reconstruyendo la plataforma mediante la demolición del firme deteriorado, el relleno y compactación del terreno, la ejecución de una nueva base de zahorra y una solera de hormigón armado, finalizando con un nuevo pavimento asfáltico.

Las lluvias ocasionaron igualmente el desprendimiento del margen del camino, comprometiendo la estabilidad de la calzada

Por su parte, en el Camino del Valle del Paraíso, las lluvias ocasionaron igualmente el desprendimiento del margen del camino, comprometiendo la estabilidad de la calzada. La actuación contempla la construcción de un muro de escollera de contención, con el objetivo de consolidar el terreno y garantizar la seguridad de la vía frente a nuevos episodios de lluvias intensas.

Arreglo de caminos / La Opinión

Con estas intervenciones, el Ayuntamiento de Cehegín continúa avanzando en la mejora de su red de caminos rurales, reforzando la seguridad y la accesibilidad de unas infraestructuras fundamentales para el desarrollo del sector agrícola y la comunicación entre distintos puntos del término municipal.

Mejora de parques infantiles del municipio

El consistorio sigue llevando a cabo actuaciones de mantenimiento y mejora en distintos parques infantiles del municipio con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, cómodos y atractivos para los más pequeños.

Los trabajos incluyen la renovación de elementos de juego, la mejora de los suelos de seguridad y labores de pintura

Los trabajos incluyen la renovación de elementos de juego, la mejora de los suelos de seguridad, labores de pintura y diferentes actuaciones de acondicionamiento que permiten mantener estas instalaciones en las mejores condiciones de uso.

Con estas intervenciones, el Consistorio reafirma su compromiso con el bienestar de las familias cehegineras, apostando por espacios públicos cuidados y adaptados a las necesidades de los niños y niñas del municipio.