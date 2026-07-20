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Turismo

La modernización de la Oficina de Turismo de Moratalla impulsa el turismo de interior

La actuación, financiada con más de 94.000 euros de fondos Next Generation EU, mejora la accesibilidad, la atención al visitante y la digitalización del servicio

Nueva oficina de turismo en Moratalla

Nueva oficina de turismo en Moratalla / La Opinión

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Enrique Soler

Enrique Soler

Moratalla

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ha renovado la Oficina de Turismo de Moratalla con diferentes obras de modernización ejecutadas con una subvención superior a 94.000 euros procedente de fondos europeos Next Generation EU, gestionados por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem).

Ha permitido modernizar integralmente la oficina, dotándola de un espacio más accesible, funcional y adaptado a las necesidades del visitante

Carmen Conesa

— Consejera de Turismo

La inauguración estuvo a cargo de la consejera, Carmen Conesa, junto al alcalde de la localidad, Juan Soria, y el director del Itrem, Juan Francisco Martínez. Conesa destacó que esta actuación “ha permitido modernizar integralmente la oficina, dotándola de un espacio más accesible, funcional y adaptado a las necesidades del visitante. También contribuirá a elevar la calidad de la atención turística y a reforzar la promoción del municipio y de toda la comarca del Noroeste”.

Actuaciones realizadas

Las obras han incluido la reparación de patologías estructurales del edificio, la ampliación de la zona de atención al público, la construcción de un baño adaptado, la renovación de acabados interiores, la instalación de un sistema de climatización más eficiente, la creación de un jardín vertical en el acceso y la incorporación de nuevas herramientas digitales para la atención e información turística.

De este modo, la consejera señaló que la nueva oficina "se convierte en una puerta de entrada más accesible, innovadora y preparada para dar a conocer todos los atractivos de Moratalla, uno de los grandes destinos de interior de la Región".

En esta línea, recordó el creciente protagonismo que ha adquirido el municipio con iniciativas como el Festival Lavaland, que celebra este año su tercera edición entre abril y noviembre con una amplia programación cultural, turística, medioambiental y de ocio, y que aspira a superar los 22.000 visitantes y los 8.000 participantes registrados en la edición anterior.

Asimismo, destacó el potencial de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Rayo, declaradas de Interés Turístico Regional, uno de los acontecimientos más representativos del verano y que convierten a Moratalla en una de las pocas localidades españolas que conserva la tradición de los encierros por vereda.

Plan de Sostenibilidad Turística del Noroeste

La modernización de la Oficina de Turismo forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘El Noroeste de la Región de Murcia: Tradición, Sabor y Naturaleza’, impulsado por la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste y financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Este plan abarca otras actuaciones en Moratalla, entre las que destacan la mejora de la red de senderos del Rincón del Sastre

Además de la renovación de la oficina, este plan abarca otras actuaciones en Moratalla, entre las que destacan la mejora de la red de senderos del Rincón del Sastre, la adecuación de la Ruta Verde para uso cicloturista, la creación de refugios climáticos, la implantación de energías renovables, la mejora de equipamientos e iluminación y la organización de jornadas gastronómicas.

Noticias relacionadas y más

El municipio también se beneficiará de diversas actuaciones de carácter comarcal, como la digitalización del Centro de Interpretación de Arte Rupestre, la incorporación de rutas y puntos de interés a la aplicación oficial del destino Tierras de la Vera Cruz, la puesta en marcha de la guía digital ‘Conoce Moratalla’ y la adquisición de bicicletas eléctricas para fomentar el turismo activo y de naturaleza en los municipios de la Mancomunidad.

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