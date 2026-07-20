Cerca de un millón de euros para modernizar tres centros educativos de Caravaca con mejoras en eficiencia energética

Las obras de modernización que se están ejecutando este verano en tres centros educativos de Caravaca de la Cruz suponen una inversión cercana al millón de euros destinada a mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad y el confort de las instalaciones escolares.

El consejero de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, Víctor Marín y el alcalde José Francisco García, han visitado el CEIP Virgen de la Candelaria de Barranda, acompañados por la directora del centro, Raquel Navarro, y representantes de la AMPA, donde han comprobado el avance de unos trabajos enmarcados en el Plan de Eficiencia Energética y Reconversión Bioclimática, que también se extiende al CEIP El Salvador y al IES San Juan de la Cruz.

Las actuaciones, ejecutadas por el Gobierno de la Región de Murcia y cofinanciadas con fondos europeos, abarcan aspectos como la sustitución de cubiertas de fibrocemento, la mejora del aislamiento térmico mediante la renovación de elementos constructivos y ventanas, la impermeabilización de fachadas, la instalación de placas solares para autoconsumo y otras intervenciones dirigidas a reducir el consumo energético y adaptar los centros a las condiciones climáticas actuales.

Actuaciones en los tres centros

Visita al colegio Virgen de la Candelaria de Barranda / Enrique Soler

En el CEIP Virgen de la Candelaria se sustituirán las cubiertas del edificio principal, formado por dos bloques conectados mediante una pasarela, así como la del almacén, sobre una superficie total de 840 metros cuadrados. Además, se instalarán placas solares que permitirán un ahorro energético estimado del 30 por ciento. La inversión asciende a 330.000 euros y el plazo de ejecución es de dos meses.

La sustitución de cubiertas, la mejora del aislamiento térmico, la renovación de ventanas, la impermeabilización de fachadas y la instalación de placas solares permitirán disponer de centros más eficientes, sostenibles y confortables

En el CEIP El Salvador se está actuando sobre una superficie de 1.300 metros cuadrados mediante el cambio de cubiertas, la mejora del aislamiento térmico, la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo, la sustitución de la caldera de gasóleo por otra de gas natural de mayor eficiencia energética y la renovación de la instalación eléctrica. Esta actuación cuenta con una inversión de 315.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

En el IES San Juan de la Cruz continúan los trabajos iniciados el pasado verano para culminar la sustitución de las cubiertas del edificio principal, junto con la instalación de placas solares, actuaciones de mejora del aislamiento e impermeabilización de la fachada, la demolición de construcciones en desuso y la reparación del vallado perimetral del centro. La inversión destinada a esta actuación asciende a 250.000 euros.

El consejero puso de manifiesto que “debido a la envergadura de los trabajos y a la dificultad técnica, por la necesidad de permisos especiales, la mayor parte de estas obras se realizan en periodos no lectivos. La mejora de la envolvente térmica y la rehabilitación energética de los centros mitiga los efectos de las altas temperaturas y mejora el confort térmico, lo que repercute directamente en el bienestar de los alumnos y en las condiciones de trabajo de los docentes”.

Dos de los objetivos son la mejor adaptación de los centros a las condiciones climáticas de frío y calor y la reducción del consumo energético

Durante la visita, el alcalde de Caravaca de la Cruz ha destacado que estas actuaciones forman parte de una estrategia planificada para seguir renovando progresivamente las infraestructuras educativas del municipio. "En los últimos años, hemos impulsado un Plan de Mejora de Centros Educativos con una hoja de ruta que ya ha permitido hacer realidad numerosas actuaciones y que continuará desarrollándose de forma progresiva. Nuestro objetivo es que los colegios e institutos de Caravaca cuenten con instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales", señaló José Francisco García.

El alcalde ha querido agradecer "la implicación y el esfuerzo de la Consejería de Educación y la coordinación permanente con el Ayuntamiento, que están haciendo posible, inversiones muy importantes para seguir mejorando la calidad de nuestros centros educativos".

Plan de Eficiencia Energética

Las actuaciones que se desarrollan en Caravaca de la Cruz forman parte del Plan de Eficiencia Energética y Reconversión Bioclimática del Gobierno regional, un programa que contempla 166 actuaciones en centros educativos de la Región de Murcia para avanzar hacia unas instalaciones más eficientes, sostenibles y adaptadas a los retos climáticos.

El Gobierno regional llevará a cabo este verano actuaciones para la sustitución de cubiertas y la instalación de placas solares en un total de 12 centros educativos de los municipios de Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, San Javier, La Unión, Ceutí, Cieza y Cehegín, con una inversión que supera los 6 millones de euros.

Estas obras están incluidas en el Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática, que incluye un total de 166 actuaciones en centros, tanto colegios como institutos, con un presupuesto que supera los 48 millones de euros y del que ya se ha ejecutado más del 50 por ciento.

Los trabajos de rehabilitación energética permiten reducir hasta ocho grados la temperatura en el interior de los centros educativos, mejorar el aislamiento, ahorrar un 30 por ciento en la factura eléctrica e incrementar el confort para alumnos y docentes.

Este verano invertirá el ejecutivo autonómico 24,8 millones de euros en 38 obras en infraestructuras educativas, y en los últimos seis años se han destinado cerca de 80 millones de euros a actuaciones integrales en un centenar de centros como mejora de cubiertas, retirada de fibrocemento, renovación de carpinterías exteriores, instalación de placas solares o sistemas de climatización.