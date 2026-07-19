Vox denuncia la paralización del nuevo centro de salud de Lo Pagán y acusa al PP de “castigar a los vecinos con su mala gestión

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado la situación del nuevo centro de salud de Lo Pagán, cuya construcción permanece inacabada, y ha responsabilizado al Gobierno regional del Partido Popular de una gestión que “está perjudicando gravemente a los vecinos”.

Martínez Alpañez ha realizado estas declaraciones durante una visita a Lo Pagán, acompañado por el concejal de Vox en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, Ismael Pérez, donde ambos han comprobado el estado en el que se encuentra el edificio.

A renglón seguido, ha lamentado que el nuevo centro de salud permanezca inacabado y sin posibilidad de entrar en funcionamiento, pese a tratarse de una infraestructura muy demandada por los vecinos del municipio.

A continuación, el parlamentario ha recordado que el Consejo Jurídico ha determinado la rescisión del contrato de las obras, una decisión que “obligará a devolver los más de tres millones de euros previstos para ejecutar el proyecto”.

“Otro ejemplo más de la mala gestión del Partido Popular en la Región de Murcia. Tendrán que devolverse más de tres millones de euros que estaban previstos para realizar esta obra”, ha afirmado.

En este sentido, Martínez Alpañez ha denunciado que “la mala gestión del Partido Popular está perjudicando gravemente los bolsillos de las familias”, al tiempo que ha criticado que los vecinos de San Pedro del Pinatar sigan sin contar con los servicios sanitarios que necesitan.

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“No tenemos los servicios que merecemos y los vecinos de San Pedro del Pinatar lo están pagando”, ha concluido.