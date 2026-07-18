Vox denuncia el abandono de la costa de Águilas y exige más medios para frenar la inmigración ilegal

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, y el diputado regional Ignacio Arcas han denunciado la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para vigilar el litoral de la Región de Murcia y han exigido al Gobierno de España que refuerce el control de las costas para frenar la llegada de embarcaciones utilizadas para la inmigración ilegal.

Desde la Marina de Cope, en Águilas, Arcas ha asegurado que esta zona “se encuentra abandonada” por el Ministerio del Interior, al considerar que no dota a los agentes de los recursos necesarios para controlar un tramo del litoral donde “cada vez son más recurrentes las imágenes de embarcaciones de alta velocidad” utilizadas para desembarcar inmigrantes ilegales.

A continuación, ha defendido que España debe aplicar “políticas de sentido común” en materia migratoria y ha afirmado que quienes deseen entrar en el país deben hacerlo “cumpliendo los trámites establecidos y de forma regular y ordenada”. Asimismo, ha advertido de que las llegadas irregulares generan un “efecto llamada” y favorecen la actuación de las mafias dedicadas al tráfico de personas.

Por su parte, Martínez Alpañez ha denunciado que “cada día llegan embarcaciones con ilegales a las costas de Águilas. Cada día desembarcan en la Región de Murcia, entrando por la puerta de atrás ilegales procedentes de las mafias de esclavitud de personas”.

Asimismo, el portavoz ha insistido en la necesidad de “cerrar la puerta a la inmigración ilegal, a las mafias y a la esclavitud” y ha reclamado la repatriación de todas las personas que entren ilegalmente en España.

“Si son niños con sus padres” ha precisado, defendiendo la necesidad de poner en marcha procedimientos de unificación familiar en origen desde los gobiernos regionales.

Finalmente, ambos dirigentes de Vox han reclamado al Gobierno de España que refuerce los medios materiales y humanos destinados a la vigilancia del litoral murciano para garantizar el control de las fronteras y combatir las redes de tráfico de personas que operan en el Mediterráneo.