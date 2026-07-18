La Sociedad Musical de Cehegín alcanza el segundo puesto en el Certamen Internacional de Bandas de Música

La Sociedad Musical de Cehegín alcanza el segundo puesto de la Segunda Sección del Certamen Internacional de Bandas de Música (CIBM) 'Ciudad de València' al obtener 177,5 puntos, según ha informado el Palau de la Música, sede del concurso, en un comunicado. De esta manera, la banda murciana logra la misma clasificación que la Unió Musical de Paiporta (Valencia) con 183 puntos.

La agrupación murciana compitió en un certamen que contaba con la presencia de otras 35 bandas nacionales y 8 de internacionales (Lituania, Italia, Portugal y Países Bajos). Así, el primer premio, dotado en 6.500 euros y la mención de honor, de la Sección Segunda recayó en la Sociedad Musical Santa Cecília de Chelva de Valencia, al conseguir 215,5 puntos.

El primer premio también lo han conseguido la Banda de Música La Lira de Cheste (Valencia) con 210 puntos, la Studenten Harmonie Orkest Twente (Países Bajos) con 207 puntos y la Asociación Banda Sinfónica de Reus (Tarragona) con 201 puntos.

Asimismo, este sábado concursarán las bandas de la Sección Primera, en dos sesiones, a las 10.00 y las 17.30 horas. La obra obligada para interpretar en esta categoría es 'Arlequín', de Ernesto Aurignac, y la agrupación invitada mientras delibera el jurado es la Banda Municipal de Barcelona, dirigida por José Rafael Pascual-Vilaplana.

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El domingo, también en dos sesiones, por la mañana y tarde, se llevarán a cabo las actuaciones correspondientes a la Sección de Honor. Todas las bandas de esta sección interpretan, como obra obligatoria, la pieza 'Resurgir', de Francisco Zacarés.