Un derribo para acabar con los últimos vestigios del terremoto de Lorca

La edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández, informó ayer del inicio de los trabajos de demolición de una fachada situada en la calle Leonés; en concreto, de la primera de las descatalogadas en el recinto histórico. Según manifestó la concejala, su eliminación permitirá avanzar en la recuperación del casco antiguo y en el desarrollo de nuevos proyectos residenciales, entre ellos la construcción de vivienda pública destinada al alquiler asequible para jóvenes.

Pero, además, la actuación supone el primer paso tras la aprobación definitiva de una modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación que permitió eliminar la protección urbanística de varios inmuebles demolidos tras los terremotos de 2011; edificios de los que únicamente permanecían sus fachadas apeadas, «eliminando así uno de los últimos vestigios urbanísticos que todavía recordaban aquella catástrofe», apuntan desde el Consistorio de la Ciudad del Sol.

«Hoy damos un paso muy importante porque comenzamos a transformar en hechos el trabajo administrativo y urbanístico realizado durante los últimos meses. El derribo de esta fachada simboliza el comienzo de la recuperación definitiva del casco histórico y representa el compromiso firme del Gobierno de Lorca con la regeneración urbana, la vivienda y el futuro de la ciudad», destacó Hernández, quien recordó que este solar albergará uno de los proyectos de vivienda pública más importantes impulsados por el Ayuntamiento junto a la Comunidad, con la construcción de 11 viviendas y 11 plazas de aparcamiento destinadas al alquiler asequible para jóvenes de entre 18 y 35 años.

«Con esta actuación no solo eliminamos una imagen que durante quince años ha recordado las consecuencias de los terremotos, sino que abrimos la puerta a la construcción de nuevas viviendas para facilitar el acceso a los jóvenes y seguir devolviendo vida al casco histórico. Ese es el objetivo que perseguimos en cada una de las actuaciones que estamos impulsando», insistió la edil, quien reiteró que la política municipal de vivienda pasa por combinar la promoción pública con el impulso a la iniciativa privada para favorecer la edificación de los numerosos solares existentes en el centro.

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Porque «la vivienda es una prioridad para este Gobierno –apuntó Hernández– y vamos a seguir eliminando obstáculos para que el casco histórico vuelva a llenarse de vecinos, actividad económica y oportunidades». En este sentido, la concejala informó de que el Ayuntamiento ha movilizado ya cerca de 4,8 millones de euros para la construcción de vivienda pública en las calles Selgas, Álamo y Leonés, «una inversión sin precedentes» que forma parte del gran proyecto de recuperación del recinto histórico declarado de interés regional por el Gobierno de la Región de Murcia.