Calasparra presenta la programación de las Fiestas de los Santos San Abdón y San Senén 2026

El Ayuntamiento de Calasparra ya tiene todo a punto para celebrar las Fiestas de los Santos San Abdón y San Senén 2026. El concejal de Festejos, Juan José López, y el presidente de la Hermandad, Juan Antonio Martínez, han presentado una programación pensada para que todo el municipio se eche a la calle durante la próxima quincena. La presentación también ha contado con el respaldo del también concejal de Festejos, Juan Bernal, y el concejal de Cultura, Pablo Cassinello.

Durante el acto, Juan José López ha destacado cómo estas fechas cambian por completo el ritmo de Calasparra, convirtiéndola en el lugar de reencuentro perfecto para familiares, amigos y vecinos. "Las fiestas de los Santos forman parte de nuestra identidad. Son tradición, cultura, diversión y devoción", ha señalado López, recordando que el objetivo del Ayuntamiento es que cada persona encuentre dentro del programa su propio momento para celebrar.

Programación

A lo largo de la semana, la oferta no dejará a nadie atrás: habrá teatro musical infantil, el prestigioso concurso de dirección de bandas "Maestro Galindo", el arraigado certamen taurino Espiga de Plata y apuestas musicales tan consolidadas como el Cuervarrozk el fin de semana del 24 y 25, con míticos grupos como La Guardia.

El martes 28, la calle cobrará vida con la emblemática Noche de las Migas, la entrega de la Rasera de Los Santos

La tradición tomará el relevo absoluto en la recta final de julio. El martes 28, la calle cobrará vida con la emblemática Noche de las Migas, la entrega de la Rasera de Los Santos y el concurso de lanzamiento de grano de arroz y uva. Al día siguiente, las charangas y los pasacalles de las peñas animarán al pueblo en la gran previa de la festividad antes de dar paso a la verbena.

Verbena de los Santos

Programación fiestas de los Santos en Calasparra 2026 Programación fiestas de los Santos en Calasparra 2026

Una de las grandes citas de estas fiestas será la Verbena de la Noche de los Santos del miércoles 29 de julio, que contará con las actuaciones de Número Uno y DFlamenco. Además, llega con un cambio de ubicación importante, pues se traslada de su emplazamiento habitual para celebrarse en el parking disuasorio de la zona centro. Esta medida busca ofrecer mayor espacio y todas las garantías de seguridad a los asistentes, manteniendo intacto el gran ambiente y la ilusión que caracterizan a esta cita musical.

La verbena se traslada de su emplazamiento habitual para celebrarse en el parking disuasorio de la zona centro

El colofón llegará el jueves 30 de julio, Día de los Santos, San Abdón y San Senén. La jornada invitará a madrugar para el multitudinario reparto de la Paloma y la diana con la Banda de Música, el preámbulo perfecto para la eucaristía y la solemne procesión en la que San Abdón y San Senén recorrerán de nuevo Calasparra acompañados por cientos de vecinos.

Desde el Ayuntamiento de Calasparra, agradecemos el especial esfuerzo de la Hermandad, la Parroquia, las asociaciones, la Banda de Música, los trabajadores municipales, así como la indispensable labor de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.