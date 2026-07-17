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Tres hermanos de Jumilla recuperan las fiestas en honor a la virgen del Carmen, tras una ausencia de dieciséis años

Fiestas del Carmen en Jumilla.

Fiestas del Carmen en Jumilla. / L. O.

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José García Simón

María, Miguel y Tamara, de apellido Tárraga González, son tres hermanos de Jumilla que este año han recuperado “con creces” las fiestas de la virgen del Carmen en la barriada del 4º Distrito.

María ejerce como presidenta y ha informado: “con un presupuesto de coste cero (no hemos llegado a la convocatoria de subvención municipal) hemos conseguido que los músicos y artistas actúen gratis y llevamos a cabo un amplio programa de actividades en el jardín D. Juan Paco Baeza”.

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En Jumilla ha actuado el mago Josema – finalista del Golf Talent-, junto a la maquilladora Caprichos de Candela. Ha colaborado la banda La Devoción y las floristerías del municipio.

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