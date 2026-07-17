La 'solución' al calor extremo en los juzgados de San Javier, un ventilador para 8 personas: "Es un parche arcaico y tercermundista"

Después de que el sindicato Justicia y Progreso denunciase que los funcionarios destinados en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de San Javier llevaban más de un mes trabajando sin aire acondicionado, soportando temperaturas que han alcanzado los 36 grados dentro de las sedes judiciales, la Gerencia Territorial de Justicia ha movido ficha, apuntan desde la misma organización. Sin embargo, de un modo que los afectados consideran un parche: les han puesto un ventilador por despacho, esto es, uno para 8 personas.

"La solución de la Gerencia ha sido enviar ventiladores domésticos a las sedes judiciales, un parche inadmisible, arcaico y tercermundista", resalta María José Martínez, delegada sindical de Justicia y Progreso en Murcia. A su juicio, "esta medida no solo resulta ridícula ante una ola de calor de la magnitud que estamos viviendo, sino que vulnera la normativa vigente de prevención de riesgos laborales".

Los trabajadores exigen "medidas cautelares dignas, como el teletrabajo o la reducción horaria"

Martínez hace hincapié en que "trabajar a más de 30 grados genera un entorno peligroso que ya está provocando mareos y agravando patologías previas entre los trabajadores y ciudadanos" y manifiesta que "el reparto de ventiladores de aspas solo remueve el aire caliente. No baja la temperatura ambiental de los despachos ni de las salas de vistas".

"Caos en el servicio público"

Al hilo, destaca que "la Gerencia ignora el Real Decreto 486/1997, que fija que la temperatura en lugares de trabajo cerrados no debe superar los 27°C", al tiempo que subraya que esta situación genera un "caos en el servicio público", puesto que "los ciudadanos sufren esperas en condiciones inhumanas y los funcionarios se ven obligados a trabajar en un escenario de absoluto bochorno".

"El Ministerio de Justicia demuestra dejadez al no ejecutar reparaciones urgentes y estructurales en plena época estival", deja claro la delegada sindical de Justicia y Progreso en Murcia, que exige "una reparación inmediata del sistema de climatización y medidas cautelares dignas, como el teletrabajo o la reducción horaria, hasta que el edificio sea seguro".

A preguntas de este diario, desde el TSJ de Murcia apuntaron hace unos días que "la Presidencia del Tribunal de Instancia de San Javier traslada que desde hace aproximadamente una semana se han registrado incidencias temporales en el sistema de climatización que han afectado a determinadas dependencias de la sede judicial" y que la solución iba de camino, que se arreglaría en breve el aire.