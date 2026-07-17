Molina de Segura aprueba un primer paquete de ayudas a la vivienda para luchar contra la pobreza energética

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha informado esta mañana que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento molinense ha aprobado la concesión de ayudas a la vivienda para luchar contra la pobreza energética en el municipio. «Se ha dado el visto bueno a las primeras 103 solicitudes de ayuda contra la pobreza energética, por un importe total de 39.856 euros», ha manifestado el regidor molinense.

La convocatoria municipal de ayudas para luchar contra la pobreza energética en Molina de Segura abona el coste de facturas de luz o gas hasta 60 euros, por un lado, y abona la compra de electrodomésticos eficientes para sustituir los anteriores hasta el 50% del precio de uno nuevo, con el tope de 300 euros por electrodoméstico, con un máximo de dos, y sustitución de ventanas, con el tope del 80% del coste, con el límite de 2.000 euros. Esta segunda medida está sujeta a estudio de situación de vulnerabilidad, según las tablas de rentas publicadas en la convocatoria.

Respecto a las ayudas de la primera medida, para costear las facturas de suministro de luz o gas, el primer edil, José Ángel Alfonso, ha informado que «los colectivos beneficiarios también han aumentado respecto al año pasado. Este año pueden solicitarlo jubilados, familias numerosas, familias monoparentales y parados de larga duración que hayan agotado la prestación». Tan solo es necesario presentar facturas de energía por importe igual o superior a 60 euros. El plazo para presentación de solicitudes acaba el día 30 de septiembre.

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La pobreza energética, esa situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía, se manifiesta en los ciudadanos a través de distintos hechos, como la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos que es desproporcionado sobre el nivel de ingreso.