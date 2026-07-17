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El Día de la Villa reunirá historia, arte y música en Fuente Álamo

Vecinos y autoridades municipales durante un acto del 325º aniversario de la Villa de Fuente Álamo.

Vecinos y autoridades municipales durante un acto del 325º aniversario de la Villa de Fuente Álamo. / La Opinión

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La Opinión

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El Ayuntamiento de Fuente Álamo celebrará el próximo 20 de julio el Día de la Villa, una jornada con la que el municipio recuerda la concesión del título de Villa por parte del rey Carlos II en el año 1700, un reconocimiento que marcó el inicio de su autonomía y su desarrollo como municipio independiente.

La programación comenzará a las 20:00 horas con la tradicional plantación de un ciprés en el recientemente inaugurado Jardín de las Artes y la Cultura, un acto que protagonizará el Pincel del Año 2026, Carmelo Trenado. A las 20:30 horas, el Centro Agrario de Fuente Álamo acogerá el discurso institucional de la alcaldesa del municipio, Juana María Martínez, y la entrega de premios de la 54ª edición del Concurso Internacional de Pintura ‘Villa de Fuente Álamo’, seguido de la inauguración de la exposición con las obras seleccionadas. La jornada concluirá con un concierto de la Agrupación Musical Villa de Fuente Álamo, que tendrá lugar a las 22:00 horas en el Auditorio Municipal.

En esta 54ª edición del certamen, el jurado ha concedido el Premio Villa de Fuente Álamo a David Martínez Calderón por su obra Atlas de lo efímero, mientras que Richard García Rodríguez ha obtenido el Premio Círculo Medina por Después del eclipse. Ambos reconocimientos se entregarán durante el acto institucional, que volverá a reunir a artistas, vecinos y representantes del ámbito cultural.

La alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, ha destacado que «el Día de la Villa es una fecha para sentirnos orgullosos de nuestra historia y de todo lo que hemos construido como pueblo. Además, nos brinda la oportunidad de reconocer uno de nuestros grandes referentes culturales, el Concurso Internacional de Pintura, que proyecta el nombre de Fuente Álamo dentro y fuera de la Región de Murcia».

El Concurso Internacional de Pintura ‘Villa de Fuente Álamo’, el más longevo de la Región de Murcia y uno de los más antiguos de España, vuelve a ocupar un lugar protagonista en esta conmemoración, reafirmando el compromiso del municipio con la promoción del arte y la cultura como parte de su identidad.

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El Día de la Villa se ha consolidado como una de las citas más representativas del calendario local, al unir la conmemoración de un acontecimiento histórico que marcó el devenir del municipio con el reconocimiento a un certamen artístico que, tras más de medio siglo de trayectoria, continúa situando a Fuente Álamo como un referente cultural dentro y fuera de la Región de Murcia.

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