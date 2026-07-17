No es el Park Güell: está en Águilas y es una de las rutas más bonitas de la costa de la Región de Murcia

Águilas es uno de esos destinos de la Región de Murcia que permiten improvisar un plan sin alejarse demasiado del mar. Tiene playas, miradores, patrimonio, rutas costeras y rincones con personalidad propia. Entre todos ellos, hay uno que destaca por su mezcla de paisaje, historia y color: el entorno de El Hornillo, donde una escalinata de mosaicos, un antiguo embarcadero minero y la Isla del Fraile forman una de las postales más reconocibles del municipio.

El plan puede comenzar en la playa del Hornillo, una zona tranquila que este verano suma atractivo tras haber obtenido por primera vez la Bandera Azul en 2026. Águilas ha alcanzado este año las doce distinciones, tres más que en 2025, y se sitúa como el tercer destino de España con más Banderas Azules y el primero de la Región de Murcia.

Rincón del Hornillo

Águilas, playa del Hornillo, Rincón del Hornillo / L. O.

A pocos pasos de la arena se encuentra el Rincón del Hornillo, una escalinata decorada con mosaicos de colores que muchos visitantes comparan con el universo de Gaudí. Sus formas curvas, los azulejos y el entorno mediterráneo la han convertido en una parada casi obligada para quienes buscan una foto distinta de Águilas. La escalinata es fruto del trabajo artesanal de Juan Martínez Casuco, conocido como El Casuco, responsable tanto de los mosaicos como de los elementos de forja que acompañan el recorrido. Las teselas de cerámica forman figuras geométricas y distintos dibujos, creando una composición llena de color y pequeños detalles que merece la pena observar con calma.

Embarcadero del Hornillo

El centenario Embarcadero del Hornillo de Águilas. / J.Z.

Desde allí, la visita puede continuar hacia el Embarcadero del Hornillo, uno de los grandes símbolos del pasado industrial aguileño. Fue construido por la Compañía Británica de Ferrocarriles del Sureste de España a comienzos del siglo XX e inaugurado en 1903 como cargadero de mineral. Hoy ya no está en funcionamiento, pero conserva su valor como testimonio de la importancia que tuvieron la minería y el ferrocarril en la historia del municipio aguileño.

Su función era facilitar la salida por mar del mineral que llegaba hasta la localidad en tren desde las explotaciones del sureste peninsular. Construido principalmente en acero y hormigón, podía atender a dos buques de manera simultánea, una capacidad que refleja su magnitud. Aunque dejó de prestar servicio durante la segunda mitad del siglo XX, su silueta continúa dominando la bahía como uno de los elementos más reconocibles del paisaje. Además, está declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento.

Isla del Fraile

El paisaje se completa con la Isla del Fraile, visible desde distintos puntos del entorno. Este pequeño enclave, situado frente a la costa, conserva restos de época romana y ruinas de principios del siglo XX, lo que añade un valor histórico a una imagen ya de por sí llamativa. Con el mar en calma, la isla, el embarcadero y la playa forman una de las panorámicas más reconocibles del litoral de Águilas.

El atractivo de El Hornillo se encuentra en esa combinación de elementos que aparecen casi de golpe ante el visitante: la playa, la escalinata de mosaicos, el antiguo embarcadero y la Isla del Fraile al fondo. Hay quien llega atraído por el baño y acaba deteniéndose en los azulejos de colores; quien busca una imagen diferente de Águilas; y quien encuentra en este rincón un lugar perfecto para hacer una pausa frente al Mediterráneo.

Castillo de San Juan

La escapada puede completarse con una visita al Castillo de San Juan de las Águilas, situado sobre la ciudad y con una de las mejores vistas del casco urbano, el puerto y la costa. Desde su altura se entiende mejor la relación histórica del municipio con el mar y el papel que este paisaje ha tenido en su identidad.

También merece la pena reservar algo de tiempo para pasear por el centro, acercarse al puerto o descubrir algunas de sus playas y calas. Águilas combina zonas urbanas cómodas con espacios más naturales.

El resultado es una escapada sencilla, pero con más contenido del que parece a primera vista. Entre los mosaicos del Rincón del Hornillo, la silueta del embarcadero y la Isla del Fraile al fondo, Águilas ofrece una de esas imágenes que explican por qué algunos lugares no necesitan parecerse a otros para llamar la atención.