La Unión Musical Santa Cruz proyecta el Año Jubilar de Abanilla en los 'Juegos Olímpicos' de la música de viento

La Unión Musical Santa Cruz de Abanilla ha vuelto a demostrar que la música es una de las mejores embajadoras del municipio. La formación musical ha llevado el nombre de Abanilla y de su Año Jubilar 2026 de la Santísima Cruz hasta los Países Bajos, participando en el World Music Contest (WMC) de Kerkrade, considerado internacionalmente como los 'Juegos Olímpicos de la música de viento'.

La expedición, realizada junto a la Sociedad Nueva Unión Musical de Granja de Rocamora, ha supuesto mucho más que una serie de actuaciones musicales. Ha sido una oportunidad para proyectar la imagen de Abanilla, su patrimonio, su riqueza cultural y el Año Jubilar concedido con motivo del V Centenario de la llegada de la Santísima Cruz al municipio, convirtiendo a la música en un extraordinario vehículo de promoción internacional.

Pasodobles, marchas moras y cristianas y obras de destacados compositores nacionales conformaron un programa que fue recibido con una excelente acogida por el público / La Opinión

Durante su participación en el World Music Contest, la Unión Musical Santa Cruz, junto a la Sociedad Nueva Unión Musical de Granja de Rocamora, participó en diversas actividades musicales dentro del festival, llevando al escenario internacional un repertorio profundamente vinculado a la cultura española. Pasodobles, marchas moras y cristianas y obras de destacados compositores nacionales conformaron un programa que fue recibido con una excelente acogida por el público, convirtiéndose en una muestra del rico patrimonio musical que identifica a nuestras bandas y contribuyendo a proyectar la identidad cultural de Abanilla más allá de nuestras fronteras.

La presencia de la Unión Musical Santa Cruz en un escenario de esta magnitud pone de manifiesto el extraordinario trabajo que la entidad desarrolla desde hace décadas en Abanilla. Su labor trasciende lo estrictamente musical para convertirse en una auténtica escuela de formación personal, donde generaciones de niños y jóvenes adquieren valores como el esfuerzo, la disciplina, el compañerismo, la responsabilidad y el compromiso con la cultura.

En palabras de la Presidenta de la Unión Musical, Lola Lajara, participar en el World Music Contest ha significado para los Asociación “un auténtico orgullo porque detrás de cada desfile y de cada concierto hay meses de trabajo, esfuerzo y superación. Quiero felicitar a nuestros músicos y a nuestro director por el gran nivel musical demostrado y, sobre todo, por la ilusión y el compromiso con los que han representado a Abanilla. Hemos vivido una experiencia única que nos hace crecer como músicos y nos anima a seguir trabajando para llevar el nombre de nuestro pueblo cada vez más lejos”.

Esta experiencia internacional, promovida por el director de ambas formaciones – SNUM de Granja Rocamora y UMSC de Abanilla- José Manuel Navarro Egea supone, además, un reconocimiento al nivel artístico alcanzado por la banda abanillera, que ha actuado como auténtica embajadora del municipio y de la Región de Murcia, demostrando que el talento local puede alcanzar escenarios de referencia mundial y llevando consigo la imagen de un municipio que, durante este Año Jubilar, continúa abriendo sus puertas al mundo a través de la cultura. El director de ambas formaciones se mostraba muy satisfecho porque “a lo largo de la ruta que hemos realizado notamos que la gente a veces conocía algunas de las piezas que tocábamos y se unían haciendo nuestra estancia más agradable todavía”.

Como símbolo de esa proyección institucional, la Unión Musical Santa Cruz hizo entrega de un reconocimiento con el escudo de Abanilla a la organización del World Music Contest, un gesto que refuerza los lazos culturales e institucionales surgidos durante esta experiencia y que contribuye a seguir difundiendo el nombre de Abanilla en uno de los eventos musicales más prestigiosos del panorama internacional.

Con esta participación, la Unión Musical Santa Cruz reafirma su condición de uno de los grandes referentes culturales del municipio. Una entidad que, generación tras generación, forma músicos y personas, preserva nuestras tradiciones y lleva con orgullo el nombre de Abanilla allí donde suena la música, convirtiéndose en una de las mejores embajadoras del municipio y del Año Jubilar 2026.

Diario de viaje

Hay viajes que se recuerdan por los lugares visitados y otros que permanecen para siempre por las personas con las que se comparten. La participación de la Unión Musical Santa Cruz de Abanilla en el World Music Contest de Kerkrade ha sido, sin duda, una de esas experiencias que dejan huella.

Durante varios días, los músicos compartieron kilómetros de carretera, ensayos, nervios antes de cada actuación, risas y momentos que difícilmente se olvidarán. Junto a la Sociedad Nueva Unión Musical de Granja de Rocamora, la convivencia fue uno de los grandes protagonistas del viaje, fortaleciendo una amistad que va mucho más allá de la música.

Durante varios días, los músicos compartieron kilómetros de carretera, ensayos, nervios antes de cada actuación, risas y momentos que difícilmente se olvidarán / La Opinión

Entre los compromisos musicales también hubo tiempo para descubrir nuevos rincones. La visita a Maastricht permitió disfrutar de una jornada más relajada en la que el grupo pudo conocer una de las ciudades más emblemáticas de los Países Bajos, pasear por sus calles, compartir comidas y recuperar fuerzas antes de afrontar los conciertos más importantes del viaje.

El compañerismo también tuvo su espacio con un improvisado partido de fútbol entre músicos de ambas bandas, un momento distendido que terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas de la expedición. La jornada concluyó de la mejor manera posible: todos reunidos para seguir la victoria de la selección española frente a Bélgica, compartiendo una noche de celebración lejos de casa, pero sintiéndose como en ella.

Detrás de cada concierto hubo muchas horas de preparación y un importante esfuerzo colectivo. Directivos, director, músicos, familias, colaboradores y el Ayuntamiento de Abanilla hicieron posible que esta aventura pudiera hacerse realidad. Un trabajo silencioso que permitió que todo estuviera perfectamente organizado para disfrutar de una experiencia única.

Más allá de los aplausos recibidos en Países Bajos, los integrantes de la Unión Musical Santa Cruz regresan con algo todavía más valioso: nuevas amistades, recuerdos imborrables, vivencias compartidas y la satisfacción de haber disfrutado de la música en uno de los escenarios más importantes del mundo.

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Porque, al final, los conciertos terminan, los viajes llegan a su fin y los escenarios se apagan, pero las experiencias vividas juntos son las que permanecen para siempre. Y de Kerkrade, los músicos de la Unión Musical Santa Cruz vuelven con una mochila llena de historias que seguirán sonando durante muchos años.