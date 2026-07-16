Solidaridad para promocionar los vinos DOP Jumilla

Un vecino de Jumilla, José García Simón ‘Fortuna’, de 60 años de edad y corresponsal de La Opinión de Murcia en dicho municipio, se ha propuesto regalar vino, y lo va hacer de una forma muy original: entregará una botella de DOP Jumilla a aquellas personas que acrediten, mediante DNI, haber nacido un 29 de febrero (año bisiesto).

La idea surge a raíz de un cambio personal en su vida que le ha hecho ser más solidario y generar gratitud entre sus vecinos de Jumilla y el resto de la Región.

Algunos de los casos más ‘llamativos’ de personas nacidas un 29 de febrero (en España la cifra alcanza las 30.000) son los del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, o el futbolista del Barcelona y de la Selección Española de Fútbol Ferrán Torres, a quienes José García intentará entregar una botella de vino de la Denominación de Origen Protegida Jumilla.

En apenas una semana, este corresponsal ha localizado a seis personas nacidas en año bisiesto: la primera de ellas, un Policía Local de Cieza que trabaja en el cuartel de Jumilla, a quien se le suman cuatro vecinos de la localidad y la madre del director del diario La Opinión, José Alberto Pardo.

Esta campaña, cuyo objetivo es regalar una veintena de botellas de vino DOP Jumilla en el municipio del Altiplano, y medio centenar en el resto de la Región de Murcia, también tendrá continuidad en el perfil de Facebook ‘Noticias El Fortuna’, donde este periodista deportivo lleva más de cinco años recopilando noticias de su ciudad natal, Jumilla ,y promocionando carreras de escuelas de ciclismo de la Región de Murcia, como gran aficionado al deporte del pedal. «Quien desee su botella de vino puede contactar directamente conmigo al número de teléfono 618291305», concluye José García.

Exposición de noticias curiosas

La pasión por la curiosidad le lleva a José García Simón 'Fortuna' a preparar la que será II Exposición de Noticias Curiosas (la primera se inauguró unos días antes de la pandemia y tuvo un éxito inusitado), que tendrá lugar el 29 de febrero del 2028 (próximo año bisiesto) en la sala de exposiciones del Museo Etnográfico de Jumilla.

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En esta exposición se expondrá el trabajo de más de 44 años de trabajo de este corresponsal, que ha sido colaborador de La Opinión de Murcia, Onda Regional de Murcia y Agencia Efe de Murcia. La jubilación está al caer para José García Simón 'Fortuna', ya que él mismo la prevé para el 3 de enero del 2031.