La Región celebra a la Virgen del Carmen: así han sido las romerías de San Pedro del Pinatar y Águilas

San Pedro del Pinatar ha vivido este jueves una de las citas más esperadas del calendario festivo del municipio: la romería en honor a la Virgen del Carmen, una tradición centenaria que, un año más, ha llenado las calles y el Mar Menor de devoción, música y color.

La jornada arrancó al alba, a las siete, con la diana musical de la Unión Musical, que puso banda sonora al despertar festivo del municipio. Costaleros, hombres de la mar y autoridades locales acompañaron este primer acto, que marcó el pistoletazo de salida a una mañana muy especial para los pinatarenses.

La misa y la salida de la Virgen

A las ocho, la plaza de la Constitución se transformó en un templo al aire libre para acoger la solemne misa en honor a la patrona, oficiada este año por Diego Martínez Martínez. Tras la emotiva Salve marinera, la imagen de la Virgen del Carmen abandonó la iglesia de San Pedro Apóstol entre vítores y vivas, dando así comienzo a la multitudinaria romería rumbo a Lo Pagán.

Durante el recorrido, la comitiva realizó parada en tres altares engalanados por vecinos y pescadores, donde se renovaron promesas y oraciones a la conocida como Estrella de los Mares.

Miles de fieles acompañaran a la Virgen del Carmen. / Ayto. de San Pedro del Pinatar

Amplia presencia institucional

La celebración ha reunido este año a un buen número de representantes públicos, entre los que se encontraban el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; el alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez; el consejero de Agricultura y Pesca, Joaquín Buendía; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, José Blaya; y la presidenta de la asociación de Nuestra Señora del Carmen, María del Mar Baños, además de otros representantes civiles y militares.

Llegada a Lo Pagán entre palomas y tronaera

Ya en Lo Pagán, la Virgen fue recibida con una ofrenda de poemas y una suelta de palomas cargada de simbolismo. Pasadas las 11.00 horas, una ensordecedora tronaera y los aplausos de los presentes acompañaron la llegada de la imagen al recinto portuario, poniendo fin al itinerario terrestre frente al monumento al pescador.

Este año ha sido el barco Linier, patroneado por José Martínez Quesada, el encargado de llevar a la Virgen en su travesía por el Mar Menor. Cerca de un centenar de embarcaciones de recreo y pesca, engalanadas para la ocasión, escoltaron a la patrona en un recorrido marítimo que tuvo su momento más emotivo en la oración y ofrenda floral dedicada a los hombres fallecidos en el mar.

El Ejército del Aire y del Espacio quiso estar presente un año más con el sobrevuelo de la nueva formación Mirlo, que regaló a los asistentes una exhibición de precisión y elegancia sobre las aguas del Mar Menor.

Veneración en Lo Pagán antes del regreso

Tras el desembarco, la imagen presidió una eucaristía en la Lonja de Pescado, oficiada por el párroco de Lo Pagán, antes de ser trasladada a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Allí permanecerá expuesta para la veneración de los fieles durante el resto del día.

La jornada no termina aquí: esta madrugada, a partir de la medianoche, tendrá lugar la solemne procesión de regreso a San Pedro del Pinatar, que partirá desde la parroquia de Lo Pagán y pondrá el broche final a una de las fiestas más queridas de la Región.

Águilas también celebra a su patrona del mar

La Región vivía este jueves una doble cita con la Virgen del Carmen, puesto que Águilas también rinde homenaje a la patrona de los hombres y mujeres del mar en una de las celebraciones más arraigadas y emotivas de su calendario festivo local.

La programación arrancó ayer con la tradicional Serenata, protagonizada por la Banda Sinfónica y el Coro del Patronato Musical Aguileño, dirigidos por Antonio Cánovas. Los actos han continuado esta mañana con la solemne misa celebrada en la Lonja, que ha reunido a numerosos fieles y autoridades, entre ellas el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado; el consejero de Medio Ambiente, Universidades e Investigación, Juan María Vázquez; y los diputados regionales Juan Andrés Torres e Ignacio Arcas.

Durante la ceremonia se ha procedido al nombramiento de los nuevos costaleros de la Virgen del Carmen y se han entregado diversos reconocimientos a personas estrechamente ligadas al sector pesquero. Con este emotivo acto se ha dado paso a una de las citas más esperadas de la jornada en Águilas: la tradicional procesión marinera, en la que la imagen de la patrona vuelve a recorrer la bahía acompañada por embarcaciones y numerosos devotos.