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Prohibido el baño en una playa de Los Alcázares por un vertido

Playa con cartel que prohíbe el baño

Playa con cartel que prohíbe el baño / L.O.

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Gonzalo Cano

Gonzalo Cano

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha prohibido el baño en un tramo de la playa que comprende desde la calle El Greco hasta la del Pintor Miguel Ángel. Se trata de la playa que se encuentra entre la de las Salinas y la de las palmeras. La recomendación se levantará «en cuanto la administración competente nos autorice», afirma la Administración que dirige Pérez Cervera, que trata de determinar si el origen del aumento de enterococos detectado en el agua, bacteria que puede provocar diferentes tipos de infecciones, se debe al vaciado de depósitos de las embarcaciones, como advirtieron algunos vecinos, o a un origen distinto.

En una publicación de Facebook, el Consistorio asegura que «el resto de la playa permanecerá abierta y podrá disfrutarse con total normalidad, si bien se ruega respetar la señalización y las indicaciones del personal de vigilancia».

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