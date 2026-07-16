Longinos Marín será el pregonero de las fiestas patronales de Beniel

El Ayuntamiento de Beniel ha designado a Longinos Marín Rives como pregonero de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé 2026. El catedrático y exvicerrector de la Universidad de Murcia pronunciará el pregón el 8 de agosto, en el acto que marca el inicio oficial de la programación.

Nacido en Beniel el 13 de julio de 1969, Longinos Marín Rives creció en el seno de una familia muy conocida del municipio, hijo de José Antonio Marín, conocido como “Tono el Conde”, y Joaquina Rives.

Inició su formación en la localidad, en las denominadas “escuelas del matadero”. A los 18 años se trasladó a Murcia para estudiar Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Murcia (UMU), institución a la que ha estado vinculada gran parte de su trayectoria profesional.

Desde 2003 desarrolla su trayectoria docente e investigadora en la UMU, donde es catedrático del departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. Hasta mayo de 2026 ejerció como vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia y, en la actualidad, continúa dirigiendo la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, desde la que promueve proyectos vinculados a la sostenibilidad y a la responsabilidad social en el ámbito empresarial.

Su trayectoria investigadora se ha centrado en la responsabilidad social corporativa, el marketing y el comportamiento del consumidor. Ha participado en proyectos nacionales e internacionales, ha publicado más de una treintena de artículos científicos y es autor o coautor de numerosos libros y capítulos de obras colectivas. Esta labor ha sido reconocida, entre otros galardones, con el Premio Nacional sobre Marcas del Foro de Marcas Renombradas y con el Premio al Mejor Artículo de Investigación en Marketing en 2008.

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Longinos Marín Rives pronunciará el pregón el sábado 8 de agosto, a las 22:00 horas, durante el acto de presentación de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé, que se celebrará en la plaza Ramón y Cajal. Con su elección, la concejalía de Festejos vuelve a poner en valor la trayectoria de benielenses que han alcanzado un amplio reconocimiento profesional dentro y fuera del municipio, manteniendo al mismo tiempo un fuerte vínculo con sus raíces.