Caravaca estrena escenarios para las 'Catas del Camino', una propuesta que une gastronomía, patrimonio y música

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz presenta una nueva edición de las 'Catas del Camino', una propuesta que vuelve a convertir algunos de los espacios más emblemáticos del municipio en escenarios para disfrutar de experiencias gastronómicas únicas, donde el patrimonio, la música en directo y los productos de proximidad se unen para ofrecer una forma diferente de vivir el verano.

El ciclo recorrerá también los Huertos del Vicario y la Plaza de Toros

Tras la excelente acogida obtenida en ediciones anteriores, el ciclo regresa este año con novedades, incorporando nuevos escenarios y propuestas que refuerzan el modelo de turismo experiencial. En total serán tres citas diseñadas para poner en valor la riqueza gastronómica de la Comarca del Noroeste y la singularidad de distintos espacios patrimoniales de Caravaca de la Cruz.

La primera de estas experiencias tendrá lugar el jueves 31 de julio, a las 21.00 horas, en un enclave excepcional como es la Explanada del Castillo, a los pies de la Basílica de la Vera Cruz. Los asistentes disfrutarán de una cena maridada con vinos de la Denominación de Origen Bullas, de la bodega Pura Viña, acompañada por un completo menú elaborado con productos de primera calidad. Estará amenizada con interpretaciones al piano de bandas sonoras. Las entradas para esta primera cita se pondrán a la venta el próximo lunes, 20 de julio, a través de la plataforma caravaca.pillatuentrada.com, hasta completar el aforo disponible.

Las catas apuestan por el producto de proximidad, los vinos de la DOP Bullas y las cervezas artesanas en enclaves singulares del municipio

El ciclo continuará el 14 de agosto en los Huertos del Vicario, donde el vino volverá a ser protagonista en una velada rodeada de naturaleza y acompañada por la música de un cuarteto de cuerda. El espacio, convertido en poco tiempo en uno de los lugares más representativos del casco histórico de Caravaca gracias a su reciente recuperación y transformación, ofrecerá un ambiente con unas vistas privilegiadas.

Las 'Catas del Camino' concluirán el 4 de septiembre en la Plaza de Toros con una de las principales novedades de esta edición: una cata de cervezas artesanas, acompañada por productos de la zona y amenizada por la actuación en directo de la banda The Tracks.

Programación catas / La Opinión

En todas las citas, los asistentes podrán degustar menús elaborados a partir de una cuidada selección de productos de cercanía, maridados con vinos de la DOP Bullas o cervezas artesanas, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de los productores y empresas del territorio.

La concejal de Turismo, Ana Belén Martínez, ha destacado que "las 'Catas del Camino' son otras de las actividades que representan el modelo de turismo que estamos impulsando en Caravaca: basado en las experiencias, que invitan a descubrir nuestro patrimonio a través de los cinco sentidos".

La edil de Turismo ha señalado además que "el éxito alcanzado en las anteriores ediciones nos anima a seguir creciendo, incorporando nuevos escenarios y propuestas que sorprendan tanto a los vecinos como a quienes nos visitan. No se trata únicamente de degustar un vino o una cerveza artesana; se trata de vivir una experiencia completa en la que se unen patrimonio, música, paisaje y gastronomía, enriqueciendo la programación turística del municipio".

Ana Belén ha querido agradecer la implicación de todas las entidades y empresas que hacen posible esta iniciativa. "Estas experiencias son el resultado del trabajo conjunto entre administraciones, asociaciones y empresas", ha indicado.

Las 'Catas del Camino' están organizadas por la Peña Caballista Júpiter, con la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bullas y la empresa local Intusa, formando parte de la programación Verano en Caravaca.

Programación

Catas del Camino

31 de julio

Cata de vino

Explanada del Castillo

Amenizada con bandas sonoras al piano.

Venta de entradas a partir del 20 de julio.

14 de agosto

Cata de vino

Huertos del Vicario

Amenizada con cuarteto de cuerda.

Venta de entradas a partir del 3 de agosto.

4 de septiembre

Cata de cervezas artesanas

Plaza de Toros

Amenizada por la banda The Tracks.

Venta de entradas a partir del 24 de agosto.