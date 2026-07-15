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La Virgen del Carmen de San Javier se presenta recién restaurada en la capilla del Barrio Los Pescadores

La parte trasera de la imagen, que tenía alguna rotura, ha precisado una reconstrucción así como la mano, que presentaba grietas

La Virgen del Carmen de San Javier tras la restauración.

La Virgen del Carmen de San Javier tras la restauración. / L. O.

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L. O.

La imagen de la Virgen del Carmen, que mañana saldrá en procesión desde su capilla en el barrio de Los Ríos, lo hará más reluciente que nunca tras la restauración a la que ha sido sometida a través del Ayuntamiento de San Javier, por la profesora del taller municipal de pintura y técnica en restauración, Reme Ruiz.

El alcalde, José Miguel Luengo, el alcalde pedáneo de Santiago de la Ribera, Mauricio Ruiz y el concejal de Cultura, David Martínez visitaron hoy la nueva imagen en su capilla acompañados por la restauradora y la presidenta de la Hermandad del Carmen, de Santiago de la Ribera, Milagros Adán que ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración en este sentido y ha mostrado su satisfacción por el resultado logrado.

Reme Ruiz explicó que se ha tratado de un trabajo muy sutil para evitar influir en la base donde también descubrió algunos repintes que se han restaurado. La parte trasera de la imagen, que tenía alguna rotura, ha precisado una reconstrucción así como la mano, que presentaba grietas. Se han utilizado pinturas muy poco agresivas para mantener la base de la figura.

El alcalde, José Miguel Luengo destacó la importancia que la celebración del Virgen del Carmen tiene en la localidad y especialmente en el barrio de Los Pescadores por lo que se alegró de poder mostrar la imagen en todo su esplendor, a través de la restauración de Reme Ruiz, que da continuidad a la línea que el Ayuntamiento mantiene desde hace tiempo para cuidar y recuperar el patrimonio histórico y cultural.

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El concejal de Cultura, David Martínez confirmó que se trata de una imagen posterior a la Guerra Civil, de los años 40 o 50 procedente de los talleres de Olot, de donde en aquellas fechas salían muchas figuras para reponer las que se habían perdido en la contienda. Martínez, destaca la calidad, que pesar de la situación, presenta la figura de la Virgen del Carmen, que hoy ya se podrá apreciar durante la ofrenda de flores y mañana festividad de la Virgen del Carmen en misa y procesión por el barrio. La procesión marítima se celebrará el domingo 19 de julio

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