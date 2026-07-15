Un total de 225 menores participan este verano en el servicio municipal 'Colegio Abierto' de Caravaca

Un total de 225 menores participan este verano en el servicio municipal 'Colegio Abierto', una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo vacacional mediante recursos educativos y de atención a menores en entornos seguros.

Los concejales de Igualdad de Oportunidades, Mónica Sánchez, y Juventud, Salvador López, han visitado el CRA Sierra de Mojantes de Archivel, uno de los tres espacios donde se desarrolla este servicio gratuito, que también se presta en el Centro Joven de Caravaca y en Virgen de la Candelaria Barranda.

Colegio Abierto forma parte del plan municipal 'Caravaca Concilia', que mantiene recursos de conciliación durante todo el año

El Colegio Abierto forma parte del plan municipal 'Caravaca Concilia', que mantiene recursos de conciliación durante todo el año con otros servicios como las aulas matinales, la ludoteca en horario de tarde y la atención en jornadas no lectivas.

Mayor oferta de servicios de conciliación

La concejal de Igualdad de Oportunidades, Mónica Sánchez, ha destacado que "para esta anualidad de 2026 se está llevando a cabo la mayor oferta de servicios de conciliación de la vida laboral y familiar que ha realizado hasta el momento, intentando siempre ajustar los recursos disponibles a las necesidades que nos trasladan las familias del municipio". Asimismo, la concejal ha puntualizado que "estos servicios no solo permiten facilitar la conciliación, sino que ofrecen atención y cuidado a los menores a través de profesionales cualificados que trabajan valores democráticos, habilidades sociales y contenidos educativos que repercuten positivamente en su desarrollo personal y en el conjunto de la sociedad".

El servicio de Colegio Abierto correspondiente al mes de julio cuenta con una financiación superior a 18.000 euros procedente del Fondo Social Europeo+, a través de una subvención concedida por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, a la que se suma una aportación municipal de 4.000 euros.

El Ayuntamiento ha informado además de que durante el mes de agosto volverá a ofrecer el servicio de Colegio Abierto, en esta ocasión con financiación del Plan Corresponsables, impulsado por la Secretaría de Estado de Igualdad, dando continuidad a una programación que busca facilitar la conciliación de las familias durante todo el periodo estival.

Tercera edición de la Escuela de Verano Adaptada

Plan concilia Caravaca / Enrique Soler

La oferta municipal de conciliación se completa este verano con la tercera edición de la Escuela de Verano Adaptada, un recurso dirigido a menores con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo, para el que el Ayuntamiento destina un presupuesto municipal de 10.000 euros.

Además, se desarrolla una Escuela de Verano Adaptada, un recurso para menores con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo

El concejal de Juventud, Salvador López, ha detallado que "la continuidad de este programa responde a la buena acogida registrada en las anteriores ediciones y al compromiso municipal con la inclusión y la igualdad de oportunidades". "Esta escuela complementa la oferta de conciliación del Ayuntamiento con un recurso especializado para aquellas familias que necesitan apoyos específicos durante el periodo vacacional", ha indicado.