Lorquí se prepara para vivir un Santiago Apóstol donde tradición y nuevas propuestas vuelven a darse la mano

Lorquí ya está listo para celebrar una nueva edición de sus Fiestas Patronales en Honor a Santiago Apóstol, una de las citas más esperadas del calendario festivo de la Vega Media. Durante más de dos semanas, del 10 al 25 de julio, el municipio se llenará de música, cultura, convivencia y actividades para todos los públicos, en una programación que vuelve a demostrar la capacidad de las fiestas ilorcitanas para evolucionar sin perder la esencia que las convierte en una de las celebraciones con mayor personalidad de la Región de Murcia.

Las Fiestas de Santiago Apóstol son mucho más que un programa de actos. Constituyen una de las principales señas de identidad de Lorquí y representan un punto de encuentro para vecinos, asociaciones y visitantes, que cada verano comparten unos días marcados por la tradición, el reencuentro y el orgullo de pertenencia.

Un comienzo cargado de ambiente festivo

El inicio oficial de las mismas, aunque ya se han celebrado algunos actos previos como el torneo de 24 horas de fútbol o la recogida de papelillos para adornar plazas y calles, llegó el viernes 10 de julio con algunos de los actos más populares del programa. La tradicional Concentración de Charangas volvió a llenar las calles de música y color antes del disparo de cohetes y tracas, que anunciaron oficialmente el inicio de las fiestas. La jornada culminó con la esperada Cena de Barrios, uno de los actos que mejor representa el carácter abierto y participativo de Lorquí, donde cientos de vecinos comparten mesa en una gran celebración colectiva.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar al día siguiente con la Gala de Pregón, Coronación, Imposición de Bandas y Traspaso de Poderes. La protagonista de esta edición fue Pilar Pérez García, conocida por todos como 'Pili del Mogambo', encargada de pronunciar el pregón que abrió oficialmente las fiestas.

Su elección supone un homenaje a una mujer profundamente vinculada a la historia reciente del municipio. Integrante de una familia muy querida por los ilorcitanos, su trayectoria está ligada tanto al desarrollo industrial de Lorquí como al emblemático Molino de la Condomina, formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones de vecinos. La gala sirvió también para coronar a la nueva Corte de Honor, que recogió el testigo de las representantes salientes.

Las tradiciones que hacen único a Lorquí

Si algo distingue a las Fiestas de Santiago Apóstol es la conservación de costumbres que han pasado de generación en generación y que siguen despertando el interés tanto de los vecinos como de quienes visitan el municipio.

Entre ellas destaca la Carrera de Cintas, prevista para hoy 15 de julio, una cita que cada año reúne a participantes de todas las edades en un ambiente de convivencia.

Especial protagonismo volverá a tener el tradicional Pesado de Niños. / Ayuntamiento de Lorquí

Especial protagonismo volverá a tener el tradicional Pesado de Niños, que se celebrará este 16 de julio. Esta singular costumbre, prácticamente única en la Región de Murcia, continúa siendo uno de los actos más representativos de las fiestas patronales y uno de los que mayor curiosidad despierta entre los visitantes.

La misma jornada llegará una de las noches con mayor participación popular gracias a la Gran Noche de las Migas, en la que peñas, familias y grupos de amigos comparten una cena al aire libre antes de dar paso a la Charamita, uno de los actos más esperados del programa, donde la música y el ambiente festivo recorren las calles de Lorquí hasta bien entrada la madrugada.

Novedades para seguir creciendo

La edición de 2026 apuesta también por incorporar nuevas propuestas con el objetivo de seguir ampliando la participación.

Entre las principales novedades destaca el I Concurso de Autos Locos, previsto para el 14 de julio, una divertida competición donde creatividad, ingenio y humor serán los auténticos protagonistas. El Ayuntamiento pretende que esta iniciativa se convierta en una nueva tradición dentro de las fiestas patronales.

Otra incorporación será el Grand Prix Lorquí, programado para el 21 de julio, un espectáculo inspirado en el popular formato televisivo que promete convertirse en uno de los grandes reclamos de esta edición gracias a la participación de equipos locales y numerosas pruebas de habilidad y humor.

Un desfile que llena de color las calles

Uno de los actos con mayor poder de convocatoria volverá a ser el Gran Desfile de Carrozas, que recorrerá el centro del municipio el sábado 18 de julio.

Comparsas, asociaciones y vecinos volverán a demostrar el enorme trabajo que realizan durante meses para ofrecer un desfile lleno de creatividad, música, color y espectáculo, convirtiendo las calles de Lorquí en un gran escenario al aire libre.

Música para todos los públicos

La música ocupará nuevamente un lugar protagonista dentro de la programación festiva.

El cartel reúne propuestas muy variadas para satisfacer a públicos de todas las edades. Entre las actuaciones más destacadas figuran el concierto de Retropop, el espectáculo 'Tour Old and New School', la Noche de Monólogos, la tradicional Noche de Variedades, la Fiesta Joven 'Báilalo' y el concierto del grupo La Década.

Como uno de los grandes momentos musicales de las fiestas sobresale la actuación de Serafín Zubiri junto a la Banda Titular de la Asociación Amigos de la Música de Lorquí, prevista para el 24 de julio. Un concierto que volverá a poner en valor la extraordinaria tradición musical del municipio y el importante papel que desempeña su banda dentro de la vida cultural local.

El día grande

Las fiestas alcanzarán su punto culminante el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol.

Tradicional pasacalles. / Ayuntamiento de Lorquí

La jornada comenzará con el tradicional pasacalles y continuará, por la tarde, con la Misa Solemne y la Procesión en honor al patrón, actos que reúnen cada año a cientos de vecinos en una de las manifestaciones de mayor arraigo religioso y popular del municipio.

Como broche final, el espectacular Castillo de Fuegos Artificiales despedirá más de dos semanas de celebraciones, poniendo el cierre a unas fiestas que volverán a convertir a Lorquí en uno de los grandes destinos festivos del verano murciano.

A todo ello se suma la extraordinaria afluencia de público que registran las fiestas, convirtiendo a Lorquí durante esos días en un auténtico punto de encuentro para miles de personas. En algunas jornadas, la población del municipio llega incluso a duplicarse gracias a la llegada de visitantes procedentes de distintos puntos de la Región y de otras comunidades. Este importante incremento de asistentes implica también un gran esfuerzo de coordinación por parte del Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, servicios sanitarios y el resto del dispositivo de seguridad, cuyo trabajo permite que las fiestas se desarrollen con normalidad y que vecinos y visitantes puedan disfrutar de cada acto con tranquilidad, una labor ampliamente valorada y agradecida por quienes cada año eligen Lorquí para vivir sus fiestas patronales.

El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, ha destacado que las Fiestas de Santiago Apóstol representan la mejor expresión de la identidad ilorcitana y el momento en el que el municipio muestra con mayor intensidad aquello que lo hace diferente. En su tradicional saluda, el regidor subraya que "hay muchas maneras de habitar un lugar, pero pocas tan hermosas como la de sentirse parte de un pueblo", poniendo en valor la cercanía, la solidaridad y los lazos que unen a los vecinos. Para Hernández, las fiestas son el reflejo de ese patrimonio humano que distingue a Lorquí, unos días en los que las calles vuelven a llenarse de vida, los reencuentros, las mesas compartidas y la convivencia, demostrando que la mayor riqueza del municipio "no está hecha de piedra ni de acero, sino de personas".

Con un programa que combina tradición, cultura, participación ciudadana y nuevas propuestas de ocio, Lorquí afronta una nueva edición de sus Fiestas de Santiago Apóstol con el objetivo de seguir creciendo sin renunciar a aquello que las hace únicas: el protagonismo de sus vecinos y el orgullo por unas raíces que continúan transmitiéndose de generación en generación.