"Calor extremo" en los juzgados de San Javier al romperse el aire acondicionado: "Hay mareos y se agravan las patologías previas"

Los funcionarios destinados en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de San Javier «llevan más de un mes trabajando sin aire acondicionado, soportando temperaturas que han alcanzado los 36 grados dentro de las sedes judiciales, en plena ola de calor que afecta a toda la Región de Murcia».

Es lo que aseguran desde el sindicato Justicia y Progreso, enfocado en la defensa de los funcionarios de la Administración de Justicia. María José Martínez, delegada sindical de Justicia y Progreso en Murcia, subraya, en un comunicado, que «la situación es insostenible y está generando mareos, malestar físico y la agravación de patologías previas entre los trabajadores, que deben permanecer durante horas en espacios cerrados sin ventilación adecuada».

«Esta realidad vulnera de forma evidente las condiciones mínimas de seguridad y salud laboral exigidas en cualquier centro de trabajo, más aún en un servicio público esencial como la Administración de Justicia», remarca.

Además, «desde el sindicato Justicia y Progreso, se han trasladado propuestas urgentes y viables para paliar las altas temperaturas, incluyendo medidas temporales mientras se repara el sistema de climatización. Sin embargo, la Gerencia Territorial de Justicia en Murcia mantiene una actitud de dejadez y falta de respuesta, sin adoptar soluciones inmediatas ni mostrar sensibilidad ante el grave perjuicio que están sufriendo los funcionarios y usuarios de los juzgados», manifiesta.

A juicio de Martínez, «resulta incomprensible que, pese a las reiteradas comunicaciones, la Administración competente no haya actuado con la diligencia que exige una situación de emergencia térmica como la que se vive».

"Incidencias temporales"

A preguntas de este diario, desde el TSJ de Murcia apuntaron que «la Presidencia del Tribunal de Instancia de San Javier traslada que desde hace aproximadamente una semana se han registrado incidencias temporales en el sistema de climatización que han afectado a determinadas dependencias de la sede judicial».

El Tribunal de Instancia «trasladó la incidencia a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia». Según explican desde dicho partido judicial, ya se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para resolverla: se arreglará el aire en breve, ya se han pedido las piezas que faltan.