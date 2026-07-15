Más de 2.000 personas que residen en zonas en riesgo de despoblación reciben 70.000 horas de formación en competencias digitales

Un total de 2.045 personas que residen en zonas de la Región en riesgo de despoblación han recibido formación en competencias digitales mediante un programa impulsado por la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, a través de la Dirección General de Administración Local.

‘Era Digital’ se ha desarrollado durante los últimos 14 meses. En este tiempo, más de 2.000 vecinos que residen en 58 pedanías y núcleos urbanos de los 16 municipios incluidos en la Estrategia Regional de Lucha contra la Despoblación han recibido cerca de 70.000 horas de formación, con una media de más de 7 horas por actividad.

Los cursos y talleres han enseñado cómo realizar una videollamada, usar el DNI electrónico, pedir una cita médica o hacer la compra online, entre otras tareas

En total, el programa ha entregado 9.197 diplomas a personas que han completado otros tantos cursos. 40 profesionales se encargaron de impartir los talleres, que permitieron a los usuarios aprender cómo realizar una videollamada, cómo pedir una cita médica o cómo poder hacer la compra online, entre otras tareas.

El contenido incluyó asimismo una amplia y variada formación, como la obtención del sistema Cl@ve y el uso del DNI electrónico; descarga de aplicaciones y contenidos multimedia más necesarios; gestión de cuentas bancarias; apertura de cuentas de correo electrónico gratuitas; manejo de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.

Otros aspectos abordados en los cursos fueron la realización de trámites con ayuntamientos y otras administraciones, la formación online, la gestión de cuentas bancarias, así como otras cuestiones que han podido plantear los vecinos, porque se ha tratado de formación a la carta.

El consejero, Marcos Ortuño, acompañado por el alcalde de Moratalla, Juan Soria, entregó las correspondientes acreditaciones a 24 vecinos de El Sabinar, Benizar, Calar de la Santa y Cehegín que han participado en el programa, del que destacó que haya contribuido a “reducir la brecha digital y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios rurales, especialmente mayores, mujeres y jóvenes”.

“Este programa es un claro ejemplo de cómo combatir la despoblación y la brecha digital con soluciones reales y eficaces”, subrayó el consejero, quien también señaló la oportunidad de ofrecer proyectos que “impulsan la transformación de la calidad de vida de los vecinos, al garantizarles las mismas oportunidades que quienes viven en las ciudades porque la igualdad de oportunidades no puede depender del lugar donde se resida”.

Por su parte, el regidor Soria puso de manifiesto que gracias "a la zonificación de las aulas, esta acción formativa ha podido llegar al casco urbano y pedanías del municipio".

Formación que evita desplazamientos

El consejero Marcos Ortuño, junto al alcalde de Moratalla, Juan Soria, y el director general de Administración Local, Francisco Abril / Enrique Soler

Precisamente uno de los principales cometidos de ‘Era Digital’ era fijar población en zonas rurales para que las personas que viven en ellas no se marchen de allí por carecer de los servicios que necesitan.

Por eso el proyecto se ha centrado en proporcionar capacitación digital a los usuarios y ofrecerles las herramientas necesarias para acceder a los servicios electrónicos, realizar trámites administrativos de manera online y, en definitiva, integrarse plenamente en la sociedad digital, evitando así desplazamientos innecesarios.

‘Era Digital’ se ha desarrollado en 40 pedanías de los municipios incluidos en la Estrategia de Despoblación donde se ha detectado que la pérdida de habitantes es mayor: Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura. El presupuesto del proyecto ascendió a 1.351.000 euros, cofinanciados por la Comunidad y fondos Next Generation de la Unión Europea.