Vox Mula deberá reintegrar 4.224 euros tras justificar como sede del partido un inmueble familiar del concejal

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Mula tendrá que devolver los 4.224 euros asignados al partido durante el último año para su funcionamiento al considerar el Consistorio que la subvención se justificó con una sede ubicada en un edificio familiar del concejal Pedro Sevilla. Los votos favorables de PSOE, PP e Izquierda Unida en el Pleno del pasado 2 de julio obligarán a la formación al reintegro de la ayuda procedente de las arcas municipales, después de la investigación abierta por el Comité Antifraude tras recibir una denuncia anónima.

En dicha denuncia se alertaba de un posible uso irregular de los fondos públicos destinados al grupo político, al cuestionar la justificación del local declarado como sede de Vox. El Comité Antifraude, integrado por personal técnico del Ayuntamiento, trasladó posteriormente el expediente a los servicios económicos municipales para su tramitación.

Durante la investigación se detectó un posible conflicto de intereses, al tratarse de un local que, según se expuso en el Pleno, pertenece a los herederos del padre del concejal de Vox, entre los que se encuentra el propio edil. Pedro Sevilla sería copropietario del 25 % del inmueble presentado como sede del grupo municipal.

La Intervención municipal revisó la documentación aportada por Vox y concluyó que existían motivos para solicitar el reintegro de la subvención. Entre las circunstancias señaladas figuraba que parte de la documentación requerida no fue presentada y que otra, como el contrato de alquiler aportado, no se ajustaba a los requisitos exigidos para justificar el gasto.

Tras conocerse el acuerdo, el propio Pedro Sevilla aseguró en un comunicado que devolverá la cantidad reclamada y sostuvo que, si se produjo algún error administrativo, no existió una intención premeditada.

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El propio Pedro Sevilla aseguró posteriormente en un comunicado que devolvería la cantidad exigida y que si se ha incurrido en algún error de tipo administrativo no hubo una intención premeditada.