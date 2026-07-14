Una romería entre la tierra y el mar: la emoción que cada julio renace en honor a la Virgen del Carmen

En San Pedro del Pinatar, cada 16 de julio, el tiempo parece detenerse para rendirse a una de las manifestaciones de fe y sentimiento popular más singulares. La Romería de la Virgen del Carmen es la expresión de la identidad de todo un pueblo que mira al mar desde hace siglos y que encuentra en la Patrona de los marineros el símbolo de su historia, sus raíces y su futuro.

Declaradas Fiestas de Interés Turístico Regional desde 1965, las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen mantienen viva una tradición cuyo origen se remonta al siglo XVIII y que alcanzó uno de sus hitos más importantes en 1892, cuando, por primera vez, la imagen de la Virgen fue embarcada para recorrer las aguas del Mar Menor. Desde entonces, salvo contadas interrupciones, la romería terrestre y marítima se ha convertido en uno de los acontecimientos religiosos y festivos más esperados de la Región de Murcia.

El amanecer del 16 de julio tiene un sonido propio. Cuando las primeras luces apenas despuntan sobre el Mar Menor, la Banda Unión Musical recorre las calles despertando al municipio con la tradicional diana. Es el anuncio de que ha llegado el gran día, una jornada intensa que se prolongará durante casi veinte horas y que reúne a miles de vecinos y visitantes.

Poco después, frente a la iglesia de San Pedro Apóstol, la misa de campaña congrega a centenares de fieles en un ambiente cargado de emoción. Pero será alrededor de las nueve de la mañana cuando llegue uno de los instantes más esperados. Los pescadores, auténticos protagonistas de esta historia centenaria, toman sobre sus hombros la imagen de la Virgen del Carmen y la sacan del templo entre aplausos, vítores y una lluvia de pétalos que acompaña el inicio de la romería terrestre.

Es un recorrido lleno de simbolismo. Las calles se transforman en un camino de fe adornado por altares elaborados con esmero por vecinos, asociaciones y familias que mantienen viva una tradición transmitida de generación en generación. En cada parada, el silencio deja paso a la emoción cuando resuenan los acordes de la Salve Marinera, convertida en la banda sonora de una mañana inolvidable.

El camino conduce finalmente hasta el puerto pesquero, donde el mar aguarda paciente a la que los marineros llaman desde hace siglos la Estrella de los Mares. Allí comienza la segunda parte de esta singular romería.

La Estrella de los Mares durante su procesión. / Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Este año será el pesquero 'Linier' el encargado de portar la imagen de la Virgen durante la procesión marítima. Decenas de embarcaciones pesqueras y recreativas escoltarán a la patrona en una espectacular comitiva que convierte las aguas del Mar Menor en un inmenso templo flotante.

Entre todos los momentos que se suceden durante la travesía destaca el homenaje a quienes perdieron la vida en el mar. La imagen de la Virgen permanece en silencio mientras una ofrenda floral de claveles cae lentamente sobre el agua. Después llega el minuto de recogimiento que únicamente rompen las sirenas de los barcos, un sonido profundo que emociona incluso a quienes contemplan la escena desde la costa.

La imagen de la patrona navega junto a las embarcaciones en su romería. / Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

A esa emoción se suma una cita estelar, esperada por miles de asistentes: la pasada de la Patrulla Mirlo, que volverán a sobrevolar el Mar Menor como homenaje a la Virgen del Carmen y a las gentes del mar, dibujando sobre el cielo una estampa ya inseparable de esta celebración.

Tras el recorrido marítimo, la imagen desembarca en la explanada de la Lonja de Pescados, donde se celebra la tradicional misa de campaña. Posteriormente, la Virgen es trasladada hasta la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Lo Pagán, donde permanece durante toda la jornada recibiendo la visita constante de fieles, vecinos y visitantes.

La devoción no desaparece con la llegada de la noche. Poco antes de la medianoche, el cielo sobre Lo Pagán vuelve a iluminarse con el tradicional castillo de fuegos artificiales. Miles de personas contemplan cómo los reflejos de la pólvora se funden con las aguas tranquilas del Mar Menor mientras la Virgen inicia el camino de regreso hacia San Pedro del Pinatar.

La devoción no desaparece con la llegada de la noche. / Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

La jornada concluye ya entrada la madrugada. Cuando la imagen vuelve a cruzar las puertas de la iglesia de San Pedro Apóstol, alrededor de las dos de la mañana, la emoción permanece intacta. Una última Salve Marinera, acompañada por una gran traca final, pone el broche de oro a una celebración que vuelve a unir a varias generaciones bajo una misma devoción.

Mucho más que un día de fiesta

Las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen van mucho más allá del 16 de julio. Durante varias semanas, San Pedro del Pinatar desarrolla una amplia programación religiosa, cultural, deportiva y gastronómica que convierte al municipio en uno de los grandes referentes del verano regional.

El programa comenzó con el tradicional concierto ofrecido por la Unidad de Música de la Academia General del Aire y del Espacio, que volvió a llenar la Plaza de la Constitución con un repertorio cuidadosamente seleccionado bajo la dirección del comandante músico José Manuel Castelló.

La dimensión cultural de estas fiestas también encuentra espacio en el homenaje literario dedicado a la Virgen del Carmen, donde poetas y escritores de la comarca comparten versos inspirados en la patrona y en la vida de los hombres y mujeres del mar, recordando que la tradición también se transmite a través de la palabra.

Especial significado adquiere igualmente el Triduo en honor a Nuestra Señora del Carmen, celebrado durante los días previos a la festividad. En la última de las celebraciones religiosas se lleva a cabo la imposición de medallas a los nuevos socios de la cofradía y el nombramiento del Socio de Honor, reforzando el vínculo entre la Asociación y quienes mantienen viva esta tradición.

Uno de los grandes atractivos para quienes visitan el municipio son también las visitas guiadas a la lonja de pescado, una oportunidad única para conocer de cerca el trabajo diario de los pescadores, descubrir las distintas artes de pesca, observar la subasta y comprender la importancia que este oficio continúa teniendo en la economía y en la identidad local.

El mar también se celebra navegando

La relación entre San Pedro del Pinatar y el mar encuentra durante estas fechas otro magnífico escaparate a través de las competiciones náuticas.

La tradicional Regata de Laúdes de Vela Latina, organizada por el Club Náutico de La Puntica, recupera una de las imágenes más representativas del patrimonio marítimo del municipio. Estas embarcaciones históricas vuelven a surcar las aguas del Mar Menor recordando una forma de navegar que durante generaciones formó parte del paisaje cotidiano de la costa.

A ella se suma el Trofeo Virgen del Carmen de vela ligera y clase Optimist, organizado por el Club Náutico Villa de San Pedro, que reúne a jóvenes regatistas llegados desde distintos puntos del litoral en una competición que combina deporte, convivencia y homenaje a la patrona de los marineros.

Flores, tradición y gastronomía

La víspera del día grande, el 15 de julio, tiene lugar otra de las citas más entrañables de las fiestas: la ofrenda floral a la Virgen del Carmen. Decenas de vecinos recorren las calles desde la residencia de las Madres Franciscanas hasta la iglesia de Nuestra Señora del Carmen ataviados con el traje regional murciano o con la indumentaria tradicional de pescador, portando flores que llenan el templo de color y perfume.

Durante estos días tampoco faltan las Barracas Huertana y Marinera, donde vecinos y visitantes pueden degustar platos tradicionales de la gastronomía murciana y recetas ligadas al mar, en un ambiente de convivencia que prolonga la fiesta hasta bien entrada la noche.

Junto a ellas, el Mercadillo Marinero ofrece artesanía, productos tradicionales y actividades familiares que complementan una programación pensada para todos los públicos.

Las noches del verano pinatarense

Las Verbenas Marineras vuelven a convertir el Parque del Mar Reyes de España, en Lo Pagán, en uno de los principales escenarios del verano. Durante todo el mes de julio, vecinos y turistas disfrutan gratuitamente de conciertos, espectáculos musicales, tributos y orquestas que llenan de ambiente el paseo marítimo junto al Mar Menor.

Bandas de versiones, actuaciones dedicadas a grandes grupos del pop español, orquestas de baile y artistas invitados forman parte de un ciclo que ya se ha consolidado como una de las grandes propuestas estivales del municipio y que culminará con actuaciones de especial relevancia dentro de la programación cultural del verano.

Una tradición que define a un pueblo

La Romería de la Virgen del Carmen representa mucho más que una celebración religiosa. Es el encuentro entre generaciones, el recuerdo permanente de quienes hicieron del mar su modo de vida y el homenaje colectivo a una identidad que continúa profundamente ligada a la pesca, a la navegación y al Mar Menor.

Cada pétalo lanzado al paso de la Virgen, cada sirena que rompe el silencio del mar, cada Salve Marinera entonada desde tierra o desde una embarcación recuerda que hay tradiciones capaces de sobrevivir al paso del tiempo porque forman parte del alma de un pueblo.

Y mientras cada 16 de julio la Virgen vuelve a navegar entre cientos de barcos, San Pedro del Pinatar renueva un compromiso centenario con su historia, demostrando que la fe, la cultura y el mar siguen escribiendo, juntos, una de las páginas más hermosas del verano murciano.