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Rescatado un senderista "deshidratado y sin fuerzas" en Los Castillicos de Moratalla

El varón, de 73 años, no precisó asistencia sanitaria

Bomberos y agentes de la Guardia Civil junto a la persona rescatada de Los Castillicos.

Bomberos y agentes de la Guardia Civil junto a la persona rescatada de Los Castillicos. / 112

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José Arrondo

Un senderista que se encontraba haciendo una ruta por Los Castillicos, ubicado en el Macizo de Revolcadores -Moratalla-, tuvo que ser rescatado sobre las ocho de la tarde de este martes porque se encontraba "deshidratado y sin fuerzas".

Según comunicó el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, se trata de un varón de 73 años que transitaba en solitario por este entorno natural de la Región de Murcia.

Asimismo, añadieron que fue la propia persona quien solicitó la ayuda de los agentes. El rescate se llevó a cabo con un helicóptero de emergencias de la Comunidad.

Ubicación en la que fue rescatado el senderista.

Ubicación en la que fue rescatado el senderista. / 112

Pese al estado de debilidad en el que se encontraba el septuagenario, tras ser atendido por un agente medioambiental, no necesitó asistencia sanitaria.

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En el rescate participaron bomberos de la Región de Murcia, Seguridad Ciudadana y Emergencias, agentes medioambientales y la Guardia Civil.

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