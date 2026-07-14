Un espectáculo de drones iluminará el cielo de Moratalla para celebrar sus fiestas

Las fiestas del Cristo del Rayo de Moratalla suman este año una novedad a su programación: un espectáculo de drones que iluminará el cielo del municipio el 16 de julio, a las 23:59 horas, que podrá verse desde la Calle Mayor.

El espectáculo correrá a cargo de UMILES, uno de los tres principales operadores europeos de espectáculos de drones, con una flota de fabricación propia de cerca de 2.000 drones y más de 42.000 drones volados solo en 2025.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de una experiencia visual en una de las celebraciones más representativas del municipio. Los drones, equipados con sistemas LED RGB de alta precisión, recrearán diferentes escenas sincronizadas que combinarán tecnología, creatividad y emoción, ofreciendo una experiencia nueva para todos los asistentes y convirtiendo el espectáculo en uno de los momentos más esperados de las fiestas.

"Las fiestas populares son una oportunidad única para crear recuerdos compartidos. En Moratalla hemos preparado un espectáculo diseñado exclusivamente para esta celebración. Nuestro objetivo es que el público viva una experiencia emocionante que permanezca en su memoria mucho tiempo después de que termine el espectáculo", afirma Ernesto Albacete, director comercial de UMILES.

La incorporación de un espectáculo de drones a la programación supone una nueva forma de elevar unas fiestas con una larga tradición en el municipio, combinando el arraigo de las celebraciones populares con una propuesta tecnológica capaz de sorprender a públicos de todas las edades.

Además de su impacto visual, los espectáculos de drones se han consolidado como una alternativa sostenible para las grandes celebraciones públicas. Al no generar residuos, explosiones ni ruido, son una opción respetuosa con el entorno y adecuada para personas sensibles al ruido, familias y mascotas.

Empresa líder en Europa en espectáculos de drones

Desde su primera actuación en 2019, UMILES ha desarrollado más de 500 espectáculos a nivel internacional, con shows de gran formato en eventos como el primer espectáculo de 1.000 drones volados simultáneamente en España, la boda de Tamara Falcó, los estrenos de películas como Superman o Mufasa, varias participaciones en El Hormiguero y el primer show recurrente en un parque temático en España, PortAventura.

La compañía, pionera en España y Europa en espectáculos de drones, ha operado en más de 15 países como México, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Chile o Cuba, entre otros.