La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para la Fiesta de la Vendimia de Jumilla entra en su recta final

La Fiesta de la Vendimia de Jumilla podría obtener el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a lo largo de este año, según han informado fuentes municipales y de la propia Federación de Peñas Fiestas de la Vendimia.

El pleno del Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado el expediente, que lleva tramitándose desde el año 2014; La documentación ha sido remitida al ITREM (Instituto de Turismo de la Región de Murcia) que la hará llegar a la Secretaría de Estado de Turismo que es la encargada de la resolución definitiva.

La alcaldesa de Jumilla, Severa González ha dicho textualmente: “la mejor carta de presentación se centra en el trabajo de calidad realizado por la Federación de Peñas Fiestas de la Vendimia y el respaldo unánime de la corporación jumillana “.

El expediente consta de 1.222 páginas y entre los requisitos se exigen un mínimo de 20 publicaciones a nivel nacional (prensa y radio) en los últimos cinco años y un mínimo de plazas hoteleras a una distancia de 50 kilómetros a la redonda con el municipio de Jumilla.

Toñi González Simón, confía que antes de la 53 Fiesta de la Vendimia de Jumilla (que se celebra del 14 al 23 de agosto del 2026) sea resuelto el expediente para la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Federación de Peñas Fiestas de la Vendimia.

La Fiesta de la Vendimia de Jumilla se inicia en el año 1.972 cuando un grupo de bodegueros la pone en marcha; durante las fiestas patronales de agosto se suceden las actividades en Jumilla: Cabalgata Infantil, Cabalgata tradicional y Gran Cabalgata del vino, Lanzamiento de Azaón, Gymkana del Vino, concurso de gachamigas, Ofrenda de uvas al Niño de las Uvas y concurso pisaores de uva, entre otros.

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En el año 2014 ya se comenzó en este expediente que podría ver la luz después de una década.