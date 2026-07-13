Senena Corbalán será la pregonera de las Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas. La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, ha anunciado que la ceheginera Senena Corbalán será la pregonera de las Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas.

El acto del Pregón tendrá lugar el sábado 29 de agosto, a las 21:00 horas, en la Plaza del Castillo, marcando el inicio de unas fiestas muy esperadas por todos los cehegineros.

Nacida en Cehegín , Senena Corbalán cursó sus primeros estudios en el colegio Nuestra Señora de las Maravillas y posteriormente realizó el Bachillerato y el COU en el IES Vega del Argos. Es licenciada en Veterinaria y doctora en Bioquímica por la Universidad de Murcia, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado.

Catedrática de Bioquímica

Senena Corbalán será la pregonera de las Fiestas Patronales 2026 de Cehegín / La Opinión

Actualmente es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia, institución en la que desarrolla una brillante trayectoria docente e investigadora. Cuenta con cinco sexenios de investigación reconocidos por la ANECA y seis quinquenios docentes, y ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de las proteínas que interactúan con las membranas celulares, contribuyendo al avance del conocimiento en enfermedades de gran impacto social como el cáncer y las patologías neurodegenerativas.

Su labor científica se ha traducido en una amplia producción investigadora, la captación de proyectos competitivos y la dirección de numerosas tesis doctorales

Su labor científica se ha traducido en una amplia producción investigadora, la captación de proyectos competitivos y la dirección de numerosas tesis doctorales, además de realizar estancias en prestigiosos centros nacionales e internacionales como el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), el Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB), el University College de Londres (UCL) o la Universidad de Nueva York (NYU).

En el ámbito de la gestión universitaria, ha desempeñado diferentes responsabilidades como vicerrectora de Internacionalización e Investigación de la Universidad de Murcia entre 2018 y 2025,

En el ámbito de la gestión universitaria, ha desempeñado diferentes responsabilidades como vicerrectora de Internacionalización e Investigación de la Universidad de Murcia entre 2018 y 2025, impulsando el fortalecimiento de la investigación, la innovación y la proyección internacional de la institución. Asimismo, lideró la incorporación de la Universidad de Murcia a la Alianza Europea de Universidades EUniWell y ha representado a la universidad en destacados organismos nacionales e internacionales relacionados con la investigación, la ética y la política científica.

En la actualidad forma parte del Comité Español de Ética de la Investigación,

En la actualidad forma parte del Comité Español de Ética de la Investigación, compatibilizando esta responsabilidad con su actividad docente e investigadora en la Universidad de Murcia.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento de Cehegín reconoce la extraordinaria trayectoria académica, científica y humana de una ceheginera que ha llevado el nombre del municipio a los más altos niveles de la investigación y la universidad, y que será la encargada de pronunciar el Pregón que dará comienzo a las Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de las Maravillas.

Presentada la Corte de Honor

Presentación de la Corte de Honor de las Fiestas de Cehegín / La Opinión

La Corte de Honor 2026 de las Fiestas Patronales de Cehegín fue presentada en un emotivo acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde familiares, amigos, vecinos y representantes municipales arroparon a las jóvenes que representarán a la localidad durante las próximas fiestas.

La Corte de Honor 2026 está integrada por Inés Galván Fajardo, Mireya de Gea López, Natalia Guillamón Sánchez, Elena López Abril, Nadia Martínez Martínez, Isabel Moya Fernández y Paz Muñoz Ruiz, quienes estarán acompañadas por sus damos: Antonio de Gea Hernández, Cristóbal Corbalán Botía, Rubén García López, Hugo Écija de Paco, Tomás Corbalán Sánchez, Rubén Zafra Sánchez y Alejandro Espín Martínez.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; el concejal de Festejos, Lolo García; así como miembros del equipo de Gobierno. También estuvo presente el Presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol.

La ceremonia fue presentada por Ana de Gea Hernández, quien condujo un acto cargado de emoción y simbolismo. Durante el mismo también intervino la reina saliente, Ángela Fernández Cava, y estuvieron presentes las damas de la Corte de Honor 2025, que se despidieron de un año inolvidable representando a Cehegín y trasladaron sus mejores deseos a las nuevas integrantes.

La elección de la Reina de las Fiestas Patronales 2026 tendrá lugar el próximo 8 de agosto, a las 20:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

La elección de la Reina de las Fiestas Patronales 2026 tendrá lugar el próximo 8 de agosto, a las 20:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se celebrará la votación final para designar a la joven que ostentará este título.

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Con esta presentación comienza oficialmente el camino de la Corte de Honor 2026, que será una de las grandes protagonistas de las próximas Fiestas Patronales, representando con orgullo a Cehegín en los numerosos actos que se celebrarán durante el próximo año.