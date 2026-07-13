Regulan los accesos a las Cuatro Calas de Águilas para frenar el deterioro del paisaje

La Dirección General de Patrimonio Natural del Gobierno de Murcia ha implantado medidas de regulación de accesos al paraje protegido de las Cuatro Calas, en Águilas, para frenar el deterioro del paisaje de estas playas por el tránsito de vehículos, según ha confirmado el ayuntamiento que aclara la administración municipal no ha decidido ni promovido estas restricciones.

Entre esas medidas se encuentra la instalación de un gálibo de acceso en Los Cocedores–La Carolina, otro en La Higuerica y una cancela de cierre en Calarreona, actuaciones que irán acompañadas de trabajos de restauración ambiental en las playas.

El Ayuntamiento de Águilas recuerda que la Dirección General de Patrimonio Natural es el organismo competente en la gestión de este espacio natural protegido que forma parte de la Red Natura 2000 y que, según los trabajos de seguimiento y los estudios de capacidad de acogida realizados en los últimos años, el incremento de visitantes y vehículos durante la época estival está provocando un importante deterioro ambiental.

Entre esos impactos detectados se encuentran la pérdida de vegetación, el deterioro y fragmentación del cordón dunar, la compactación del suelo, la apertura de senderos no autorizados, el aumento de residuos, la alteración del paisaje y las molestias a la fauna silvestre.

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Los estudios estiman que la superficie afectada por estos procesos de degradación supera ya los 20.000 metros cuadrados.