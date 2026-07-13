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Caballos del Vino

Fernando Alcázar Martínez, Caballista del Año 2027

Ha desempeñado diversos cargos dentro del Bando, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de una tradición

El presidente del Bando, Jesús Torres, le comunica a Fernando Alcázar su nombramiento como Caballista del Año

El presidente del Bando, Jesús Torres, le comunica a Fernando Alcázar su nombramiento como Caballista del Año / La Opinión

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Enrique Soler

Enrique Soler

Caravaca

El Bando de los Caballos del Vino ha designado a Fernando Alcázar Martínez, conocido popularmente como ‘El Maceta’, como Caballista del Año 2027, una de las distinciones más importantes que concede el colectivo caballista y que reconoce toda una vida de dedicación y compromiso con la fiesta.

Se trata de una de las distinciones más importantes que concede el colectivo caballista

La elección, realizada con mayor antelación que en años anteriores, supone además el primer nombramiento oficial dentro de la estructura festera de cara a las Fiestas de Caravaca de la Cruz de 2027 y marca el inicio del nuevo ciclo festivo.

"Más de cincuenta años vinculado al mundo de los Caballos"

Fernando Alcázar Martínez, Caballista del Año 2027

Fernando Alcázar Martínez, Caballista del Año 2027 / La Opinión

El presidente del Bando de los Caballos del Vino, Jesús Torres, destacó que la trayectoria de Fernando Alcázar Martínez avala sobradamente esta distinción. “Lleva cerca de cincuenta años vinculado a los Caballos del Vino, participando activamente en distintas peñas, algunas de ellas fundadas por él mismo, y especialmente ligado a la peña Terry, con la que ha compartido gran parte de su trayectoria festera”, señaló.

Además de su participación continuada en el mundo caballista, Fernando Alcázar ha desempeñado diversos cargos dentro del Bando, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de una tradición, que constituye una de las principales señas de identidad de Caravaca de la Cruz.

Desde el Bando se ha querido reconocer no solo su implicación durante décadas, sino también su forma de entender y vivir la fiesta

Desde el Bando se ha querido reconocer no solo su implicación durante décadas, sino también su forma de entender y vivir la fiesta. “Hay personas que contemplan la vida a través de los Caballos del Vino, y Fernando es una de ellas. Ha dedicado gran parte de su vida a esta tradición y representa perfectamente los valores que queremos destacar con este reconocimiento”, indicaron desde la organización.

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Con este nombramiento, Fernando Alcázar Martínez ‘El Maceta’ se convierte en el primer cargo festero designado para el año 2027, abriendo oficialmente el camino hacia una nueva edición de las fiestas caravaqueñas y sumando un nuevo reconocimiento a una trayectoria marcada por la pasión, el trabajo y la dedicación a los Caballos del Vino.

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