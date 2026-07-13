La colaboración vecinal impide el intento de ocupación ilegal de una vivienda en Las Torres de Cotillas
La Policía Local precintó y tapió el inmueble
E.P.
La actuación de la Policía Local de Las Torres de Cotillas, tras recibir el aviso de varios vecinos, permitió evitar hace unos días la posible ocupación ilegal de una vivienda del municipio, según ha informado el Ayuntamiento.
Ciudadanos alertaron de la presencia de varias personas merodeando en las inmediaciones del inmueble con aparente intención de acceder a su interior, por lo que los agentes se desplazaron hasta el lugar para comprobar la situación.
Durante la inspección, la Policía Local confirmó que en ese momento no había nadie dentro de la vivienda, pero sí detectaron que el bombín de la puerta había sido sustituido y encontraron indicios de un posible intento de ocupación. Además, se localizó un enganche ilegal a la red eléctrica, que fue retirado.
Posteriormente, los efectivos precintaron la zona y mantuvieron la vigilancia del inmueble hasta que se adoptaron las medidas de protección necesarias, entre ellas el tapiado del acceso.
"Agradecemos la colaboración y la rápida respuesta de los vecinos, que resulta fundamental para prevenir este tipo de situaciones y facilitar una actuación policial eficaz", ha dicho el alcalde, Pedro José Noguera.
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