Encierros
Canara ya cuenta los días para la celebración de sus fiestas patronales
Este año se celebrarán un total de cuatro encierros por vereda, dos matutinos los días 15 y 16 de agosto, y dos vespertinos los días 17 y 18
La Asociación de Vecinos de Canara en nombre de los grupos organizadores de las Fiestas 2026, han celebrado un acto público, presentado por María Abellán Sánchez, al que han asistido el Primer Teniente de Alcalde, José Antonio Zafra y el concejal de Turismo y Pedanías, Rosendo Ciudad, y el pedáneo de Canara, Óscar Sánchez; además de una multitud de vecinos de la pedanía para presentar los tradicionales encierros por vereda, así como la camiseta conmemorativa de este año.
La ganadería ciezana “Los Tres - Juanfran” situada en la Finca del Charco Lentisco será la responsable de proporcionar las 11 reses
Como novedad, este año Canara contará con un total de cuatro encierros por vereda, dos matutinos los días 15 y 16 de agosto, y dos vespertinos los días 17 y 18 del mismo mes. La ganadería ciezana “Los Tres - Juanfran” situada en la Finca del Charco Lentisco será la responsable de proporcionar las 11 reses que participaran en los citados festejos.
Camiseta de los encierros
En el mismo acto también fue presentada la esperada camiseta de los Encierros de Canara. Una prenda que forma ya parte de la identidad de estas fiestas y que despierta gran expectación debido a sus característicos e innovadores diseños que cada año buscan reflejar la esencia de la tradición festera y taurina de la pedanía ceheginera.
Ya se puede adquirir en los puntos de venta habituales al precio de 15 euros
Ya se puede adquirir en los puntos de venta habituales al precio de 15 euros. En Canara en Peluquería Mavi y Carnicería Cristina y puntos habituales de la comarca.
Como en años anteriores, la marca de personalización textil Jarana Print ha sido la encargada del diseño de la camiseta que estará disponible en los puntos de venta habituales, los cuales serán anunciados en los próximos días en las diferentes redes sociales de las Fiestas de Canara
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