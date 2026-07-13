Los bares de Lorca podrán ampliar sus terrazas para ver semifinal y final del mundial

Al mundial de fútbol no le quedan muchos días. Sin embargo, queda lo mejor. La selección española se medirá el próximo 14 de julio a la selección francesa por las semifinales, un momento que -sin duda- querrán disfrutar todos los aficionados de 'la roja'. Por esto, el Ayuntamiento de Lorca hará una excepción y permitirá que los bares del municipio ubicado al sur de la Región amplíen sus terrazas.

Concretamente, la "autorización excepcional y extraordinaria" -tal y como la nombraron en una nota de prensa-, permitirá instalar sillas, mesas y televisores adicionales. Esto será válido durante los días 14 y 18 de julio: semifinal, partido por el tercer puesto y final.

Cabe resaltar que, según indicó el Ejecutivo municipal, la excepcionalidad solo estará habilitada durante el horario en el que se celebren los partidos. Es decir, de las 20 a las 24 horas del 14 y entre las 21 y las 2 horas del 18 de julio. También se habilitará esta ampliación para el periodo entre las 20 y las 24 horas del 19 de julio.

En este sentido, la concejala de Patrimonio del Ayuntamiento de Lorca, Belén Pérez, pidió a los establecimientos hoteleros que respeten los horarios y las normas establecidas.

Lamine Yamal, durante el Portugal-España. / L.O.

Por otra parte, añadieron que la iniciativa cuenta con "todos los informes técnicos favorables". Especifican que estos documentos fueron elaborados por la Policía Local de Lorca, el Servicio Municipal de Emergencias, los Servicios Técnicos de Obras, Urbanización y Medio Ambiente y el Servicio de Patrimonio, que "avalan la viabilidad de la medida y garantizan su compatibilidad con la seguridad ciudadana, la movilidad y el adecuado uso del espacio público".

Pérez insistió en que esta medida se adopta para que "los lorquinos puedan disfrutar juntos de un evento deportivo que despierta una enorme ilusión y que representa una magnífica oportunidad para compartir momentos de convivencia y apoyo a nuestra selección". Por otro lado, entiende que es una forma de respaldo a los establecimientos hosteleros: "Favorece su actividad en unas jornadas que previsiblemente congregarán a un gran número de personas".

Noticias relacionadas

La concejala también aclaró que el acuerdo se adopta "al amparo de la normativa vigente en materia de utilización del dominio público y patrimonio de las administraciones públicas". Según su criterio, esto permite "una ocupación extraordinaria del espacio público con motivo de un acontecimiento de especial relevancia internacional".