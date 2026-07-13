Casa real
Arte y gastronomía para la princesa Leonor en San Javier
El Ayuntamiento de esta localidad costera entregará un cuadro y un pastel de cierva a la futura reina de España
Un día antes de acabar su formación militar, la Princesa de Asturias recibió dos regalos de San Javier: un retrato de punto de cruz y el conocido pastel de Cierva.
Estos recuerdos fueron entregados en el Ayuntamiento de San Javier a un representante de la Casa Real para hacérselo llegar a la futura Reina.
El cuadro, realizado por la artesana local del punto de cruz, Eulalia Martínez, consiste en un retrato de primer plano de Leonor conseguido con trescientos mil puntos de cruz sobre tela blanca en blanco y negro principalmente. Aunque, para darle sensación de movimiento incorporó colores "grises, azulados y verdosos”, señaló la autora.
El cuadro mide un metro de largo por ochenta centímetros de ancho, está enmarcado en madera y protegido por un cristal.
Eulalia Martínez destaca que lo comenzó en el año 2020: “Fue durante la pandemia mientras buscaba imágenes en internet y me apareció esta fotografía de la princesa". Asimismo, aclaró que se puso a trabajar en el proyecto porque "le tengo cariño y siempre pensé que se lo daría en mano, pero es imposible".
Eulalia añade que, unas horas después de entregarlo, la llamó el mismo representante de la Casa Real para transmitirle el agradecimiento de la Reina Letizia, que ya lo había visto, y le indicó que era una obra de arte.
Además, en este acto propiciado por el alcalde de San Javier José Miguel Luengo y el concejal de Cultura, David Martínez, también se entregó al representante de la Casa Real el tradicional pastel de Cierva de Confitería Cierva. Todo con el objetivo de que Leonor pueda probar este identitario producto de San Javier
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