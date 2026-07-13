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Rehabilitación

Adjudicadas las obras de rehabilitación de la cárcel de Lorca, que será Escuela de Idiomas

La intervención mantendrá íntegramente la envolvente histórica del edificio, preservando sus fachadas de mampostería y ladrillo, así como su configuración arquitectónica original

Puerta principal de la antigua Cárcel de Lorca.

Puerta principal de la antigua Cárcel de Lorca. / Daniel Navarro

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EFE

El ayuntamiento de Lorca ha adjudicado por 1,8 millones de euros el proyecto para la rehabilitación del edificio histórico de la cárcel de Lorca, del siglo XVIII, que permitirá convertir el inmueble en un espacio dedicado a la docencia como futura sede de la Escuela Oficial de Idiomas.

El edificio, construido sobre la muralla de Lorca que conserva en el sótano restos de la cortina 25 y torre 22, contará con un ascensor que lo hará accesible y entradas que facilitarán la movilidad en el entorno, en pleno centro del casco histórico de la ciudad.

La intervención mantendrá íntegramente la envolvente histórica del edificio, preservando sus fachadas de mampostería y ladrillo, así como su configuración arquitectónica original, compuesta por tres galerías distribuidas en dos plantas y un amplio patio interior.

Tras la rehabilitación, que tiene un plazo de siete meses, la cárcel también contará con espacios multifuncionales para actividades culturales y sociales.

Las aulas podrán destinarse a talleres y actividades culturales organizadas por distintas áreas el espacio dispondrá de despachos y salas de reuniones para la gestión del centro y la programación de distintas actividades.

Incluirá una cafetería sin cocina, destinada al servicio de los estudiantes, personal del centro y público en general, conectada al patio del viejo penal cuyos muros serán cubiertos por jardines verticales.

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Las obras serán financiadas con fondos europeos del proyecto Natur-W.

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