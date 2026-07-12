Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francisco Lucas PSOE MurciaMaxilar de oso CaravacaCine RexIncendio AlmeríaEspaña MundialHotel reyes San Javier
instagramlinkedin

Carnaval

El Carnaval del Verano llena de color, música y diversión las calles de Cehegín

La jornada concluyó en la Gran Vía con una animada fiesta de DJs

Una de las comparsas por la Gran Vía de Cehegín

Una de las comparsas por la Gran Vía de Cehegín / La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

El Carnaval del Noroeste volvió a demostrar ayer que también se vive intensamente en verano con la celebración del Carnaval del Verano, una cita que trasladó a las calles de Cehegín el ambiente festivo, la creatividad y la ilusión que caracterizan a esta celebración en su versión estival.

Una cita que trasladó a las calles de Cehegín el ambiente festivo, la creatividad y la ilusión

Originales coreografías

Las comparsas participantes sorprendieron al público con originales coreografías, elaborados disfraces y una gran puesta en escena, ofreciendo un desfile repleto de color, música y fantasía que hizo disfrutar a vecinos y visitantes.

Noticias relacionadas y más

La jornada concluyó en la Gran Vía con una animada fiesta de DJs, donde numerosos asistentes prolongaron la celebración en un ambiente festivo, convirtiendo la noche en una nueva muestra del éxito de esta cita que ya se ha consolidado como una de las propuestas más esperadas del verano en Cehegín.

Una de las comparsas en la Gran Vía de Cehegín

Una de las comparsas en la Gran Vía de Cehegín / La Opinión

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hotel de la Región donde se alojaron los reyes y otras anécdotas de una jornada histórica en la Academia General del Aire de San Javier
  2. Consulta las notas de corte de todos los grados de la UMU para el curso 2026/27
  3. Muere un hombre electrocutado a 8 metros de altura en la torreta eléctrica de una empresa de especias de Cabezo de Torres
  4. El hotel Los Habaneros de Cartagena, obligado por el juzgado a cerrar en pleno verano
  5. En directo | Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y se funde en un abrazo con el rey Felipe VI
  6. Protesta de opositores ante Educación: “Me he dejado la piel durante dos años para jugármela a la tómbola”
  7. Alarma al desatarse un incendio cerca de la cárcel de Murcia que moviliza a cuatro camiones de Bomberos
  8. Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas

El Carnaval del Verano llena de color, música y diversión las calles de Cehegín

El Carnaval del Verano llena de color, música y diversión las calles de Cehegín

Bodegas Alceño acoge la clausura del VI taller de iniciación al mundo de los vinos

Bodegas Alceño acoge la clausura del VI taller de iniciación al mundo de los vinos

Nuevo giro en las oposiciones de San Javier: reaparecen los sobres tras días desaparecidos y anulan el nuevo examen

Nuevo giro en las oposiciones de San Javier: reaparecen los sobres tras días desaparecidos y anulan el nuevo examen

Así se ha vivido el primer encierro de las Fiestas de Moratalla

La red de recarga para los autobuses eléctricos de 'Movibus' empieza a operar en Molina

La red de recarga para los autobuses eléctricos de 'Movibus' empieza a operar en Molina

Veinticuatrosiete abre en Fortuna con un nuevo formato de tienda más amplio y completo

Una decena de vecinos de Abanilla participa en un programa del SEF para formarse en jardinería y trabajar en la creación de un vivero municipal

Una decena de vecinos de Abanilla participa en un programa del SEF para formarse en jardinería y trabajar en la creación de un vivero municipal

La plantilla de Policía Local de Molina de Segura crecerá con quince nuevas plazas

La plantilla de Policía Local de Molina de Segura crecerá con quince nuevas plazas
Tracking Pixel Contents