Carnaval
El Carnaval del Verano llena de color, música y diversión las calles de Cehegín
La jornada concluyó en la Gran Vía con una animada fiesta de DJs
El Carnaval del Noroeste volvió a demostrar ayer que también se vive intensamente en verano con la celebración del Carnaval del Verano, una cita que trasladó a las calles de Cehegín el ambiente festivo, la creatividad y la ilusión que caracterizan a esta celebración en su versión estival.
Una cita que trasladó a las calles de Cehegín el ambiente festivo, la creatividad y la ilusión
Originales coreografías
Las comparsas participantes sorprendieron al público con originales coreografías, elaborados disfraces y una gran puesta en escena, ofreciendo un desfile repleto de color, música y fantasía que hizo disfrutar a vecinos y visitantes.
La jornada concluyó en la Gran Vía con una animada fiesta de DJs, donde numerosos asistentes prolongaron la celebración en un ambiente festivo, convirtiendo la noche en una nueva muestra del éxito de esta cita que ya se ha consolidado como una de las propuestas más esperadas del verano en Cehegín.
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