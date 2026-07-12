Bodegas Alceño acoge la clausura del VI taller de iniciación al mundo de los vinos

Las instalaciones de Bodegas Alceño han sido testigo de la clausura del VI taller de iniciación al mundo de los vinos organizado por la sede permanente de la Universidad de Murcia y Ayuntamiento de Jumilla.

Han tomado parte en esta actividad diez alumnos; Los talleres de iniciación al vino combinan la teoría y práctica para aprender a elegir, catar y disfrutar. En ellos se degustan distintos estilos para entender el origen de los aromas (primarios, secundarios y terciarios), la influencia de la madera, las temperaturas de servicio y los fundamentos del maridaje.

Noticias relacionadas

A esta última clase asistieron la alcaldesa de Jumilla, Seve González, junto a Diego Cutillas, de la Asociación Murciana de Enólogos, junto a dos representantes de la Universidad de Murcia: Francisco Guardiola y Francisco José Oliva Paterna.