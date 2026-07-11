Nuevo giro en las oposiciones de San Javier: reaparecen los sobres tras días desaparecidos y anulan el nuevo examen

Poco más de 24 horas después de que el Ayuntamiento de San Javier anunciar la repetición del examen que forma parte de las oposiciones a nueve plazas de administrativo de promoción interna tras la pérdida de los sobres que contienen la identidad de los aspirantes junto con los códigos numéricos, el consistorio comunica que dichos sobres han reaparecido.

Sin más detalles de lo sucedido, la nota de prensa no aclara los motivos del extravio. Por lo tanto, el nuevo examen, fijado par la fecha del 21 de julio de 2026, a las 18:00 horas, ha quedado anulado por el Tribunal Calificador. Ahora la incógnita es si se darán por válidos unos exámenes que han estado desaparecidos entre el jueves y el viernes de esta semana o si finalmente se acaba celebrando de nuevo.

Este acuerdo del Tribunal Calificador es un acto de tramite que no pone fin a la via administrativa, contra el que cabe interponer recurso de alzada ante la Alcaldía del Ayuntamiento de San Javier, en el plazo de un mes desde la fecha de la publicación. Por lo tanto, es probable que, se adopte la decisión que se adopte, estas oposiciones acaben en los tribunales.

Desde CCOO San Javier no entienden como "un asunto de esta gravedad no está siendo investigado con lupa".