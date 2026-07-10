Veinticuatrosiete abre en Fortuna con un nuevo formato de tienda más amplio y completo

Fortuna contará próximamente con un nuevo establecimiento de Veinticuatrosiete Market, un formato pensado para ofrecer una compra más amplia, más cómoda y más completa que la de una tienda de conveniencia al uso.

Esta nueva apertura responde a un modelo Market, con una superficie de más de 500 m², mayor surtido y una propuesta preparada para cubrir tanto la compra rápida del día a día como una compra más completa, adaptada a las necesidades del cliente local y de paso.

El nuevo espacio nace con el objetivo de convertirse en un punto útil, visible y práctico, dentro de una ubicación estratégica como es el entorno de la gasolinera Renesur en Fortuna.

Nuevo establecimiento de Veinticuatrosiete Market. / La Opinión

Con esta apertura, la marca sigue avanzando en una línea de crecimiento basada en formatos con mayor capacidad comercial, más variedad de producto y una experiencia de compra pensada para aportar comodidad, cercanía y servicio. Esta será, además, la quinta tienda abierta por Francisco José Juan Soto, CEO de Veinticuatrosiete, junto a su equipo.

El nuevo establecimiento abrirá al público el martes 14 de julio desde las 6:00 horas, dentro de su horario habitual, mientras que la inauguración oficial tendrá lugar ese mismo día a las 18:00 horas, en C. Júpiter, 2, 30629 Fortuna, Murcia, en un encuentro pensado para compartir esta nueva apertura con instituciones, colaboradores, proveedores, amistades y familiares.

El acto contará con la asistencia de la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero López, y será un encuentro pensado para compartir esta nueva apertura con representantes institucionales, colaboradores, proveedores, amistades y familiares.

Noticias relacionadas

El horario de Veinticuatrosiete Market Fortuna será de lunes a sábado de 6:00 a 22:00 horas, y domingos y festivos de 7:30 a 22:00 horas.