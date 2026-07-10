Veinticuatrosiete abre en Fortuna con un nuevo formato de tienda más amplio y completo
La alcaldesa Catalina Herrero asistirá a la inauguración oficial, que tendrá lugar este martes 14 de julio a las 18:00 horas
Fortuna contará próximamente con un nuevo establecimiento de Veinticuatrosiete Market, un formato pensado para ofrecer una compra más amplia, más cómoda y más completa que la de una tienda de conveniencia al uso.
Esta nueva apertura responde a un modelo Market, con una superficie de más de 500 m², mayor surtido y una propuesta preparada para cubrir tanto la compra rápida del día a día como una compra más completa, adaptada a las necesidades del cliente local y de paso.
El nuevo espacio nace con el objetivo de convertirse en un punto útil, visible y práctico, dentro de una ubicación estratégica como es el entorno de la gasolinera Renesur en Fortuna.
Con esta apertura, la marca sigue avanzando en una línea de crecimiento basada en formatos con mayor capacidad comercial, más variedad de producto y una experiencia de compra pensada para aportar comodidad, cercanía y servicio. Esta será, además, la quinta tienda abierta por Francisco José Juan Soto, CEO de Veinticuatrosiete, junto a su equipo.
El nuevo establecimiento abrirá al público el martes 14 de julio desde las 6:00 horas, dentro de su horario habitual, mientras que la inauguración oficial tendrá lugar ese mismo día a las 18:00 horas, en C. Júpiter, 2, 30629 Fortuna, Murcia, en un encuentro pensado para compartir esta nueva apertura con instituciones, colaboradores, proveedores, amistades y familiares.
El acto contará con la asistencia de la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero López, y será un encuentro pensado para compartir esta nueva apertura con representantes institucionales, colaboradores, proveedores, amistades y familiares.
El horario de Veinticuatrosiete Market Fortuna será de lunes a sábado de 6:00 a 22:00 horas, y domingos y festivos de 7:30 a 22:00 horas.
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